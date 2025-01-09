Как не пристёгнуться и избежать штрафа? Вот когда это разрешено

Ремень безопасности — главный союзник водителя и пассажиров в случае аварии. Но знаете ли вы, что есть ситуации, когда его использование разрешено игнорировать? Такие случаи оговорены законом, и понимание этих нюансов может помочь избежать штрафов или ненужного риска.
Согласно правилам, некоторые категории граждан освобождены от обязательного использования ремней:
В ПДД чётко прописаны исключения, однако их применение строго регламентировано. Например, непристёгнутый ремень разрешён только в указанных законом случаях. В любой другой ситуации это нарушение грозит штрафом
Ремень безопасности существенно снижает риск травм при аварии. Исследования показывают, что его использование спасает жизни в 50% случаев ДТП. Даже при малой скорости столкновение может оказаться фатальным без защиты.
Если вы везёте ребёнка, он обязательно должен быть пристёгнут или находиться в детском удерживающем устройстве. Нарушение этого правила влечёт штраф до 3000 рублей.
Всегда оценивайте ситуацию на дороге. Если вы не попадаете под исключения, пристёгивайтесь — это не только обязанность, но и залог вашей безопасности.
Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии, либо внезапной остановки.
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