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Как не пристёгнуться и избежать штрафа? Вот когда это разрешено

1:49
Авто

Ремень безопасности — главный союзник водителя и пассажиров в случае аварии. Но знаете ли вы, что есть ситуации, когда его использование разрешено игнорировать? Такие случаи оговорены законом, и понимание этих нюансов может помочь избежать штрафов или ненужного риска.

Ремень безопасности
Фото: Freepik by KamranAydinov
Ремень безопасности

Кто может не пристёгиваться

Согласно правилам, некоторые категории граждан освобождены от обязательного использования ремней:

  • Водители и пассажиры оперативных транспортных средств. Например, сотрудники полиции, скорой помощи или пожарной службы, когда они находятся при исполнении служебных обязанностей.
  • Пассажиры, перевозимые в специальных условиях. Это касается транспортировки людей с медицинскими показаниями, если пристёгивание может причинить вред.

Что говорит закон

В ПДД чётко прописаны исключения, однако их применение строго регламентировано. Например, непристёгнутый ремень разрешён только в указанных законом случаях. В любой другой ситуации это нарушение грозит штрафом

Почему ремень так важен

Ремень безопасности существенно снижает риск травм при аварии. Исследования показывают, что его использование спасает жизни в 50% случаев ДТП. Даже при малой скорости столкновение может оказаться фатальным без защиты.

На что ещё стоит обратить внимание

Если вы везёте ребёнка, он обязательно должен быть пристёгнут или находиться в детском удерживающем устройстве. Нарушение этого правила влечёт штраф до 3000 рублей.

Всегда оценивайте ситуацию на дороге. Если вы не попадаете под исключения, пристёгивайтесь — это не только обязанность, но и залог вашей безопасности.

Уточнения

Реме́нь безопа́сности — средство пассивной безопасности, предназначенное для удержания пассажира автомобиля (или иного транспортного средства) на месте в случае аварии, либо внезапной остановки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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