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Автомобиль не запускается? Проверьте стартер: простые способы диагностики

1:45
Авто

Когда ваш автомобиль не запускается, это может быть настоящим испытанием. Часто виновником становится стартер. Как же распознать его неисправности и избежать дополнительных проблем?

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Первый признак неисправного стартера — это странные звуки при попытке запустить двигатель. Если вы слышите щелчки или вой, скорее всего, проблема именно в стартере. Также обратите внимание на то, как реагирует приборная панель: если она не светится или мигает, это может указывать на проблемы с электричеством.

Другим признаком является медленный запуск. Если двигатель крутится медленно или вообще не запускается, возможно, стартер требует замены или ремонта. Не стоит забывать и о состоянии аккумулятора: если он разряжен, это тоже может вызвать проблемы с запуском.

Ещё один способ диагностировать неисправность — проверить контакты стартера. Если они окислены или повреждены, это может привести к плохому соединению и, как следствие, к сбоям в работе устройства. Также стоит осмотреть сам стартер на наличие трещин или повреждений.

Помимо внешнего осмотра, рекомендуется проверить стартер с помощью мультиметра. Это поможет выяснить, получает ли он достаточное напряжение. Если нет, причина может быть в проводке или самом аккумуляторе.

Важно понимать, что игнорирование проблем со стартером может привести к более серьезным последствиям. Лучше всего обратиться к специалисту, если вы заметили хоть один из вышеупомянутых признаков.

Следуя этим советам, вы сможете выявить неисправности стартеров и продлить срок службы вашего автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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