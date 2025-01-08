Опасные предметы в бардачке: уберите их, пока не поздно

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Бардачок — удобное место для хранения мелочей, но есть вещи, которые категорически не рекомендуется оставлять в нём. Это важно для безопасности, сохранности имущества и вашего спокойствия.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Документы

Многие водители хранят в бардачке права, полис ОСАГО и другие важные бумаги. Однако это может быть ошибкой. Закрытый ящик плохо проветривается, и из-за перепадов температур документы быстро теряют вид: пластик деформируется, а бумага становится ветхой.

Кроме того, документы вообще лучше всегда забирать с собой. Если автомобиль эвакуируют, отсутствие нужных бумаг создаст для вас множество проблем.

Зажигалка

Зажигалки в бардачке могут быть потенциально опасными. При повреждении корпуса газ из устройства начнёт вытекать, и вы можете даже не заметить этого из-за закрытой конструкции ящика. Это увеличивает вероятность возгорания или взрыва, особенно в жаркую погоду.

Аэрозоли

Баллончики с аэрозолями тоже не должны находиться в бардачке. Под воздействием высокой температуры они могут нагреваться и разрываться, что чревато серьёзными последствиями, включая повреждение автомобиля.

Совет: держите в бардачке только безопасные предметы, например, салфетки, ручку, небольшие инструменты или инструкции.

Уточнения

Предме́т — вещь, объект.

