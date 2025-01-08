Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что ждёт экономику России в 2025 году
В Зимбабве найден мальчик, переживший пять дней среди хищников
Путешествия атомов углерода длиной в миллионы лет
Зачем жарить сырой рис? Попробуйте сделать так, и вы удивитесь результату
Nature Communications: как различаются челюсти у разных видов летучих мышей
Шампунь от перхоти: какие ингредиенты эффективны, а какие — нет
Секрет идеальных пяток: домашние рецепты которые работают
Почему стало модно носить б/у одежду: от экономии до экологической ответственности
Сидячая работа крадёт ваш сон: причина, о которой вы не догадывались

Простое решение для свежего воздуха в салоне автомобиля

1:25
Авто

Приятный аромат в салоне автомобиля — это не только вопрос комфорта, но и способ создать уютную атмосферу. Особенно это важно для тех, кто проводит за рулём много времени. Как обойтись без искусственных ароматизаторов вроде классических "ёлочек" и при этом получить мягкий, ненавязчивый запах? Ответ прост — ароматические масла.

Шляпа в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шляпа в машине

Лайфхак для вашего авто

Чтобы наполнить салон автомобиля приятным ароматом, потребуется всего несколько капель ароматического масла. Вот что нужно сделать:

  • Найдите салонный фильтр кондиционера. Обычно он расположен под бардачком и легко вытаскивается.
  • Нанесите на фильтр 3–4 капли масла. Этого достаточно, чтобы запах был ощутим, но не раздражал.
  • Включите режим рециркуляции воздуха. Это поможет равномерно распространить аромат по всему салону.

Важно выбирать масла с натуральным составом. Резкие, слишком сильные ароматы могут быть неприятны или даже вызывать головную боль.

Преимущества метода

Такой способ не только экономичен, но и позволяет избегать химических запахов, которые часто сопровождают магазинные ароматизаторы. Вы сами контролируете интенсивность аромата, создавая уютную атмосферу, которая радует как водителя, так и пассажиров.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Наука и техника
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA Аудио 
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой
Экономика и бизнес
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Последние материалы
Почему стало модно носить б/у одежду: от экономии до экологической ответственности
Сидячая работа крадёт ваш сон: причина, о которой вы не догадывались
От лучшего к худшему: фитнес-тренеры оценили 22 упражнения на пресс
Какие эмоции могут испытывать животные? Интересные факты
Россия сэкономила на игристом шампанском, но всё-равно вошла в топ-10 мировых импортеров
Пчёлы даже не посмотрят в строну соседского сада: посадите эти растения
Место, где оживают легенды кино: Марокко глазами режиссёров
Простое приспособление защитит вашу машину от царапин
Вы перестанете покупать хлеб, если будете готовить его по этому рецепту
Новый рецепт пряников: пикантность вместо сладости
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.