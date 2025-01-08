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Простое приспособление защитит вашу машину от царапин

1:20
Авто

Владельцы гаражей, вынужденные парковаться на ограниченном пространстве, часто сталкиваются с риском повредить лакокрасочное покрытие своего автомобиля. Простое и доступное решение проблемы – теннисный мячик. Но как именно он может защитить ваш транспорт и ваш бюджет?

салон авто
Фото: wikipedi by DariuszSankowski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
салон авто

Как использовать мячик в гараже

Теннисный мячик превращается в идеальный "стоп-сигнал", позволяя избежать неприятных ситуаций. Для этого нужно:

  • Подвесить мячик на верёвке или нитке.
  • Отрегулировать его положение так, чтобы он касался лобового стекла автомобиля, когда машина полностью заехала в гараж, но ещё не достигла задней стены.

Когда мячик касается стекла, водитель понимает, что пора остановиться. Это защищает машину от повреждений, а значит, избавляет от необходимости дорогостоящего ремонта.

Почему это важно

Царапины и вмятины на кузове могут обойтись в значительные суммы, особенно если повреждения требуют перекраски. Использование такого простого приспособления, как теннисный мячик, помогает избежать неприятностей и сохраняет автомобиль в идеальном состоянии.

Ранее мы также рассказывали о том, как водители и пешеходы весной становятся менее внимательными, создавая аварийные ситуации.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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