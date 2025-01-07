Fang Cheng Bao Bao 5 превращается в Denza B5 для Европы и Австралии

Fang Cheng Bao Bao 5 (или Leopard 5) от BYD, гибридный внедорожный кроссовер, будет продаваться за пределами Китая под названием Denza B5. Недавно автомобиль был замечен в Австралии во время дорожных тестов. Также Denza B5 планируется вывести на европейские рынки, включая Великобританию, как часть премиального бренда Denza, принадлежащего BYD.
Изначально Denza была создана как совместное предприятие Mercedes-Benz и BYD с равным разделением акций. Однако в прошлом году BYD выкупила 100% бренда. В Китае модельный ряд Denza включает:
В ближайшем будущем в эту линейку добавится Denza N9, новый SUV. Однако для международного рынка Denza предложит иной модельный ряд.
Модель Bao 5 от внедорожного бренда Fang Cheng Bao (FCB) будет интегрирована в бренд Denza за пределами Китая, начав с Denza B5. Эта стратегия направлена на превращение Denza в глобальный бренд с разнообразной линейкой премиальных автомобилей.
Denza B5, построенный на базе FCB Bao 5, недавно был замечен в Австралии. Несмотря на тяжёлый камуфляж, автомобиль легко узнать по угловатому дизайну, боковой двери багажника и вертикально расположенным задним фонарям. Регистрационные данные автомобиля в Новом Южном Уэльсе (Австралия) подтверждают его международное название Denza B5.
В будущем линейка "B" может включать Denza B8, основанный на FCB Bao 8, который уже продаётся в Китае.
Denza B5 построен на платформе DMO BYD и обладает следующими размерами:
Интерьер Denza B5 схож с кабиной BYD Shark 6, мощного пикапа.
Цены на международных рынках пока не объявлены. В Китае Denza B5 стоит от 239 800 до 302 800 юаней (примерно 32 750 – 41 350 долларов США).
Сочетая внедорожные возможности, высокие показатели мощности и стильный дизайн, Denza B5 обещает занять достойное место на международных рынках. Этот автомобиль укрепляет стратегию BYD по глобальной экспансии через премиальный бренд Denza, предлагая инновационные, универсальные и роскошные автомобили.
Станет ли Denza B5 хитом среди европейских и австралийских потребителей? Всё указывает на то, что BYD готова изменить представление о сегменте гибридных внедорожников на мировом уровне.
BYD Leopard 5 (на внешнем рынке Fangchengbao Bao 5) — гибридный среднеразмерный внедорожник, выпускающийся с ноября 2023 года китайской компанией BYD Auto под брендом Fangchengbao. Является первой моделью бренда Fangchengbao.
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