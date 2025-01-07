Fang Cheng Bao Bao 5 превращается в Denza B5 для Европы и Австралии

Denza B5: внедорожный гибридный кроссовер от BYD выходит на международный рынок

4:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Fang Cheng Bao Bao 5 (или Leopard 5) от BYD, гибридный внедорожный кроссовер, будет продаваться за пределами Китая под названием Denza B5. Недавно автомобиль был замечен в Австралии во время дорожных тестов. Также Denza B5 планируется вывести на европейские рынки, включая Великобританию, как часть премиального бренда Denza, принадлежащего BYD.

Фото: BYD’s Fang Cheng Bao Bao 5 is licensed under public domain Denza B5

Марка Denza и её глобальная экспансия

Изначально Denza была создана как совместное предприятие Mercedes-Benz и BYD с равным разделением акций. Однако в прошлом году BYD выкупила 100% бренда. В Китае модельный ряд Denza включает:

Denza N7 : кроссовер-купе.

: кроссовер-купе. Denza D9 : премиальный минивэн.

: премиальный минивэн. Denza Z9 GT : спортивный универсал.

: спортивный универсал. Denza Z9: роскошный седан.

В ближайшем будущем в эту линейку добавится Denza N9, новый SUV. Однако для международного рынка Denza предложит иной модельный ряд.

Модель Bao 5 от внедорожного бренда Fang Cheng Bao (FCB) будет интегрирована в бренд Denza за пределами Китая, начав с Denza B5. Эта стратегия направлена на превращение Denza в глобальный бренд с разнообразной линейкой премиальных автомобилей.

Denza B5: глобальная версия Fang Cheng Bao Bao 5

Denza B5, построенный на базе FCB Bao 5, недавно был замечен в Австралии. Несмотря на тяжёлый камуфляж, автомобиль легко узнать по угловатому дизайну, боковой двери багажника и вертикально расположенным задним фонарям. Регистрационные данные автомобиля в Новом Южном Уэльсе (Австралия) подтверждают его международное название Denza B5.

В будущем линейка "B" может включать Denza B8, основанный на FCB Bao 8, который уже продаётся в Китае.

Технические характеристики Denza B5

Denza B5 построен на платформе DMO BYD и обладает следующими размерами:

Длина/Ширина/Высота : 4 890/1 970/1 920 мм.

: 4 890/1 970/1 920 мм. Колёсная база : 2 800 мм.

: 2 800 мм. Клиренс: 220 мм (увеличивается до 310 мм благодаря адаптивной подвеске Disus-P).

Интерьер Denza B5 схож с кабиной BYD Shark 6, мощного пикапа.

Двигатель и характеристики

Бензиновый двигатель : 1,5-литровый турбомотор мощностью 135 кВт (181 л.с.).

: 1,5-литровый турбомотор мощностью 135 кВт (181 л.с.). Электромоторы : 2 двигателя общей мощностью 485 кВт (650 л.с.).

: 2 двигателя общей мощностью 485 кВт (650 л.с.). Суммарная мощность : 505 кВт (677 л.с.).

: 505 кВт (677 л.с.). Максимальный крутящий момент : 760 Нм.

: 760 Нм. Разгон до 100 км/ч : 4,8 секунды.

: 4,8 секунды. Запас хода: 1 200 км в условиях CLTC благодаря аккумулятору на 31,8 кВт⋅ч и топливному баку на 85 литров.

Цена и доступность

Цены на международных рынках пока не объявлены. В Китае Denza B5 стоит от 239 800 до 302 800 юаней (примерно 32 750 – 41 350 долларов США).

Denza B5: важный шаг в глобальной стратегии BYD

Сочетая внедорожные возможности, высокие показатели мощности и стильный дизайн, Denza B5 обещает занять достойное место на международных рынках. Этот автомобиль укрепляет стратегию BYD по глобальной экспансии через премиальный бренд Denza, предлагая инновационные, универсальные и роскошные автомобили.

Станет ли Denza B5 хитом среди европейских и австралийских потребителей? Всё указывает на то, что BYD готова изменить представление о сегменте гибридных внедорожников на мировом уровне.

Уточнения

BYD Leopard 5 (на внешнем рынке Fangchengbao Bao 5) — гибридный среднеразмерный внедорожник, выпускающийся с ноября 2023 года китайской компанией BYD Auto под брендом Fangchengbao. Является первой моделью бренда Fangchengbao.

