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Toyota bZ4X 2025: как снижение цены возродило электрический кроссовер

Toyota bZ4X 2025: скромное, но успешное возвращение
3:33
Авто

Некоторые автомобильные журналисты сравнивают осторожный подход Toyota к рынку полностью электрических автомобилей с учеником, который всеми силами избегает выполнения домашнего задания. Казалось, что Toyota настолько не заинтересована в EV, что позволила Subaru взять на себя часть проекта и разделила с ними успехи и неудачи.

Toyota bZ4X
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota bZ4X

Трудное начало для bZ4X и первая волна критики

Основная сила Toyota всегда заключалась в гибридных и водородных технологиях. Это стало очевидно с появлением bZ4X, первого электрического кроссовера марки. С самого начала модель, а также её аналог Subaru Solterra, столкнулись с критикой за посредственные показатели, среднюю дальность хода и завышенную цену.

Для автомобильных энтузиастов казалось, что bZ4X потерпел провал. Однако Toyota учла критику и скорректировала стратегию, сделав модель более конкурентоспособной. Давайте разберёмся, как это произошло.

Исправление ошибок: извлекая уроки из критики

bZ4X является частью линейки "beyond Zero", которая включает другие EV, такие как седан bZ3 и кроссовер-купе bZ3C. Построенный на платформе e-TNGA, совместно разработанной с Subaru, автомобиль подвергся критике за недостаточную оригинальность, ограниченный запас хода и высокую цену.

Toyota изменила подход:

  1. Смена имени: Ходят слухи, что название "bZ4X" будет изменено, поскольку оно не вызвало положительного отклика.
  2. Значительное снижение цены: В версии 2025 года стоимость была снижена до $6 000, что сделало модель более доступной.

Новый подход к bZ4X

Благодаря снижению цены, недостатки, такие как слабые показатели производительности и противоречивый дизайн, перестали быть столь критичными для основной аудитории: семей, ищущих практичный и доступный автомобиль. bZ4X теперь предлагает:

  • Отличное соотношение цены и качества: Снижение цены вместе с федеральными и региональными налоговыми льготами делает модель конкурентоспособной.
  • Функциональный интерьер: Экран мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, ранее воспринимаемый как простой, теперь кажется более привлекательным в EV стоимостью менее $40 000.
  • Выбор среди поддержанных автомобилей: Модели 2023 и 2024 годов можно найти на вторичном рынке за $30 000 и даже меньше, иногда с пробегом менее 5 000 миль.

Будущее bZ4X на рынке EV

bZ4X 2025 стал практичным решением для замены автомобилей с ДВС, особенно в условиях быстро развивающейся инфраструктуры зарядных станций в США. Он не пытается впечатлить передовыми технологиями, но надёжно выполняет свои функции как удобное средство передвижения.

Даже если Toyota изначально не была уверена в сегменте EV, её прагматичный подход начинает приносить плоды. Благодаря конкурентоспособной цене и изменениям в стратегии, bZ4X может удивить своими продажами в 2025 году, превращая скромное начало в историю успеха.

Уточнения

Toyota bZ4X  – полностью электрический компактный кроссовер, производимый Toyota с 2022 года.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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