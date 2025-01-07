Toyota bZ4X 2025: как снижение цены возродило электрический кроссовер

Некоторые автомобильные журналисты сравнивают осторожный подход Toyota к рынку полностью электрических автомобилей с учеником, который всеми силами избегает выполнения домашнего задания. Казалось, что Toyota настолько не заинтересована в EV, что позволила Subaru взять на себя часть проекта и разделила с ними успехи и неудачи.
Основная сила Toyota всегда заключалась в гибридных и водородных технологиях. Это стало очевидно с появлением bZ4X, первого электрического кроссовера марки. С самого начала модель, а также её аналог Subaru Solterra, столкнулись с критикой за посредственные показатели, среднюю дальность хода и завышенную цену.
Для автомобильных энтузиастов казалось, что bZ4X потерпел провал. Однако Toyota учла критику и скорректировала стратегию, сделав модель более конкурентоспособной. Давайте разберёмся, как это произошло.
bZ4X является частью линейки "beyond Zero", которая включает другие EV, такие как седан bZ3 и кроссовер-купе bZ3C. Построенный на платформе e-TNGA, совместно разработанной с Subaru, автомобиль подвергся критике за недостаточную оригинальность, ограниченный запас хода и высокую цену.
Toyota изменила подход:
Благодаря снижению цены, недостатки, такие как слабые показатели производительности и противоречивый дизайн, перестали быть столь критичными для основной аудитории: семей, ищущих практичный и доступный автомобиль. bZ4X теперь предлагает:
bZ4X 2025 стал практичным решением для замены автомобилей с ДВС, особенно в условиях быстро развивающейся инфраструктуры зарядных станций в США. Он не пытается впечатлить передовыми технологиями, но надёжно выполняет свои функции как удобное средство передвижения.
Даже если Toyota изначально не была уверена в сегменте EV, её прагматичный подход начинает приносить плоды. Благодаря конкурентоспособной цене и изменениям в стратегии, bZ4X может удивить своими продажами в 2025 году, превращая скромное начало в историю успеха.
Toyota bZ4X – полностью электрический компактный кроссовер, производимый Toyota с 2022 года.
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