Итальянский автопроизводитель с известным логотипом Cavallino Rampante продолжает удивлять мир невероятными моментами, но, как считают некоторые, всегда есть место для новых идей – даже если это всего лишь виртуальные проекты в мире CGI (компьютерная графика).
Каждый поклонник скорости знает историю Ferrari S.p.A., основанной Энцо Феррари в 1939 году. Хотя компания начала производить дорожные автомобили только в 1947 году, чтобы финансировать участие в автогонках, многие из её ранних моделей 1950-х и 1960-х годов сегодня считаются настоящими шедеврами и входят в число самых дорогих автомобилей, продаваемых на аукционах по всему миру.
Сегодня Ferrari остаётся символом эксклюзивности и мощности, предлагая публике семь моделей: Roma, 296 GTB, Purosangue, 12Cilindri, Daytona SP3, SF90 Stradale и флагманскую F80.
F80, суперкар с гибридным средне-моторным расположением и полным приводом, продолжает традиции культовых моделей, таких как LaFerrari, Enzo, F50, F40, 288 GTO и 250 GTO. Однако некоторые спорные решения, такие как использование 3.0-литрового V6 битурбо (Tipo F163 CF) в сочетании с тремя электромоторами, вызвали разногласия. Поклонники Ferrari утверждают, что новая модель не передаёт легендарного звучания V12 и V8 её предшественников.
Ferrari запустила эксклюзивную серию Icona, чтобы отдать дань уважения культовым моделям из своей истории. Среди них:
В 2026 году в мире CGI появился новый проект – Ferrari SP40 Supremo, созданный дизайнером из Грузии Георги Тедорадзе (известным как tedoradze.giorgi). Этот концепт представляет собой современную интерпретацию легендарного Ferrari F40, выпущенного в 1987–1992 годах тиражом всего 1 311 экземпляров.
Несмотря на современные инновации, Ferrari продолжает находить способы уважать своё наследие. Концепт SP40 Supremo, хоть и неофициальный, мог бы стать идеальным мостом между славным прошлым марки и её будущим.
Как вы думаете, могла бы Ferrari ещё глубже погрузиться в своё наследие, чтобы черпать вдохновение для новых моделей? Возможно, это позволило бы ей создать автомобили, которые соединяют традиции и современные технологии, сохраняя уникальную ауру бренда.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.