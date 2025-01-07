F80: новый гибрид Ferrari, разделивший поклонников

Ferrari: наследие мечты, скорости и вечного дизайна

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Итальянский автопроизводитель с известным логотипом Cavallino Rampante продолжает удивлять мир невероятными моментами, но, как считают некоторые, всегда есть место для новых идей – даже если это всего лишь виртуальные проекты в мире CGI (компьютерная графика).

Фото: Instagram by tedoradze.giorgi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari SP40 Supremo

Каждый поклонник скорости знает историю Ferrari S.p.A., основанной Энцо Феррари в 1939 году. Хотя компания начала производить дорожные автомобили только в 1947 году, чтобы финансировать участие в автогонках, многие из её ранних моделей 1950-х и 1960-х годов сегодня считаются настоящими шедеврами и входят в число самых дорогих автомобилей, продаваемых на аукционах по всему миру.

Современная Ferrari: инновации и уважение к наследию

Сегодня Ferrari остаётся символом эксклюзивности и мощности, предлагая публике семь моделей: Roma, 296 GTB, Purosangue, 12Cilindri, Daytona SP3, SF90 Stradale и флагманскую F80.

F80, суперкар с гибридным средне-моторным расположением и полным приводом, продолжает традиции культовых моделей, таких как LaFerrari, Enzo, F50, F40, 288 GTO и 250 GTO. Однако некоторые спорные решения, такие как использование 3.0-литрового V6 битурбо (Tipo F163 CF) в сочетании с тремя электромоторами, вызвали разногласия. Поклонники Ferrari утверждают, что новая модель не передаёт легендарного звучания V12 и V8 её предшественников.

Серия Icona: уважение к легендам прошлого

Ferrari запустила эксклюзивную серию Icona, чтобы отдать дань уважения культовым моделям из своей истории. Среди них:

Monza SP1 и SP2 : спидстеры с одним или двумя сиденьями, оснащённые V12 мощностью 799 л.с. и вдохновлённые такими моделями, как 750 Monza , 250 Testarossa и 166 MM .

: спидстеры с одним или двумя сиденьями, оснащённые и вдохновлённые такими моделями, как , и . Daytona SP3: суперкар с кузовом Targa Top в ограниченной серии (599 экземпляров), оснащённый 6,5-литровым атмосферным V12 мощностью 829 л.с., созданный в честь победы Ferrari 330 P4 на гонке 24 часа Дайтоны в 1967 году.

В 2026 году в мире CGI появился новый проект – Ferrari SP40 Supremo, созданный дизайнером из Грузии Георги Тедорадзе (известным как tedoradze.giorgi). Этот концепт представляет собой современную интерпретацию легендарного Ferrari F40, выпущенного в 1987–1992 годах тиражом всего 1 311 экземпляров.

Ferrari: традиции и современные технологии

Несмотря на современные инновации, Ferrari продолжает находить способы уважать своё наследие. Концепт SP40 Supremo, хоть и неофициальный, мог бы стать идеальным мостом между славным прошлым марки и её будущим.

Как вы думаете, могла бы Ferrari ещё глубже погрузиться в своё наследие, чтобы черпать вдохновение для новых моделей? Возможно, это позволило бы ей создать автомобили, которые соединяют традиции и современные технологии, сохраняя уникальную ауру бренда.