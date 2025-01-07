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От Volvo 240 до EX90: эволюция шведского автопроизводителя

Volvo 240: наследие, вдохновляющее будущее автомобилестроения
3:57
Авто

Серия Volvo 200, известная как Volvo 240 или 260, представляла собой линейку премиальных автомобилей среднего размера, выпускавшуюся шведским автопроизводителем с 1974 по 1993 год. С более чем 2,8 миллионами проданных автомобилей по всему миру, эта серия укрепила репутацию Volvo как производителя качественных, надёжных и безопасных автомобилей.

Volvo 240
Фото: Instagram by thesketchmonkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volvo 240

Наследие Volvo 240

Volvo 240 был разработан тем же дизайнером, что и серия 140, Яном Вильсгардом, и предлагался в трёх вариантах кузова: двух- и четырёхдверный седан, а также пятидверный универсал. Несмотря на угловатый и "кирпичный" дизайн, модель завоевала огромную популярность, включая успех на североамериканском рынке, где её легко было узнать по четырём фарам (круглым или квадратным).

Volvo 240 продолжал выпускаться бок о бок с популярной серией Volvo 700 до начала 1990-х. В 1991 году его сменил Volvo 850, который также был разработан Яном Вильсгардом и предлагался в версиях седан и универсал. Эта эволюция продолжилась с Volvo S70 в 1996 году и серией Volvo S60, дебютировавшей в 2000 году. Сегодня S60 находится в третьем поколении с 2019 года.

Современная линейка и переход к электромобилям

Сегодня Volvo предлагает S60 в кузове седан, а также универсалы V60 и V60 Cross Country, стоимость которых начинается от 44 000 долларов в США. Эти модели оснащены гибридными силовыми агрегатами с мягкой электрификацией и доступны с передним или полным приводом. Также предлагается версия с подключаемым гибридом, стартовая цена которой составляет 53 295 долларов.

Однако эти модели продаются лишь до тех пор, пока не закончатся запасы, поскольку Volvo активно движется в сторону полной электрификации. В настоящее время бренд предлагает четыре полностью электрических модели: EX30, XC40, C40 и флагманский EX90. Несмотря на это, высокий спрос на гибридные и бензиновые автомобили сохраняется, что побудило Volvo обновить XC90, а не снимать его с производства.

Какой будет судьба Volvo S60?

С истощением запасов S60 появляются слухи, что его заменят электрические модели ES60 и EV60. Но что, если Volvo обратится к своему наследию и представит современную версию Volvo 240 с гибридным двигателем?

Этот сценарий может показаться фантастическим, но уже реализован в виртуальном пространстве. Цифровой художник Маруан Бембли, известный как TheSketchMonkey, создал современную интерпретацию Volvo 240, сочетая классический дизайн с обновлёнными линиями. Если внешний вид остаётся предметом вкуса, то гибридные агрегаты от S60 могли бы легко адаптироваться к строгим экологическим нормам и обеспечить высокую производительность.

Может ли стиль ретро вдохновить будущее?

А что, если такие компании, как Volvo, начнут черпать вдохновение из своей истории? Восстановленные классические модели с современными технологиями могли бы привлечь внимание покупателей, в том числе тех, кто выбирает гибридные автомобили, такие как Toyota Camry. Это было бы смелым шагом, объединяющим наследие и современные технологии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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