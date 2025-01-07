Обновлённая Pacifica: гибридная версия и полностью электрический вариант

Chrysler: новый этап с электромобилями и обновлениями моделей

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Chrysler, некогда один из лидеров автомобильной индустрии, сегодня существует в ограниченном формате с двумя моделями в линейке: минивэнами Pacifica и Voyager. Однако под управлением концерна Stellantis компания готовится к перерождению, чтобы вернуть себе былую славу.

Фото: Chrysler is licensed under public domain Chrysler Pacifica

Светлое будущее с концептом Halcyon

Генеральный директор Chrysler, Кристин Фуэлл, заявила, что у бренда "очень светлое будущее". Одной из ключевых составляющих этого возрождения станет концепт Halcyon, который станет основой для первого полностью электрического автомобиля марки.

По словам Фуэлл, некоторые элементы дизайна концепта будут перенесены в серийный автомобиль, который обещают сделать доступным. Однако, несмотря на первоначальные слухи о дебюте в 2025 году, теперь сроки выглядят более отдалёнными, поскольку проект только получил разрешение на производство. Chrysler необходимо создать действительно конкурентоспособный электромобиль, чтобы успешно войти на уже насыщенный рынок EV.

Обновление Pacifica и новые модели

Пока Halcyon находится в разработке, Chrysler сосредоточится на обновлении Pacifica:

Рестайлинг в 2024 году : Ожидается среднесрочное обновление, которое принесёт визуальные и механические улучшения.

: Ожидается среднесрочное обновление, которое принесёт визуальные и механические улучшения. Улучшенная гибридная версия : Plug-in гибрид Pacifica получит обновлённый силовой агрегат, вероятно с увеличенной электрической дальностью и мощностью.

: Plug-in гибрид Pacifica получит обновлённый силовой агрегат, вероятно с увеличенной электрической дальностью и мощностью. Полностью электрическая версия: Дебют ожидается после рестайлинга, к 2026 модельному году.

Кроме того, версия с традиционным бензиновым двигателем останется в производстве до конца десятилетия, получая периодические улучшения.

Также компания разрабатывает крупный кроссовер, который может быть оснащён гибридными и электрическими версиями. Его выпуск планируется на 2026 год.

Halcyon: возрождение Chrysler?

Концепт Halcyon символизирует не просто новый автомобиль, а стремление Chrysler стать конкурентоспособным брендом в современном мире электромобилей. Однако сможет ли это решение вернуть марке её популярность?

Что вы думаете? Станет ли Halcyon успешным шагом для Chrysler? Рассмотрели бы вы возможность покупки первого электромобиля бренда?