Chrysler, некогда один из лидеров автомобильной индустрии, сегодня существует в ограниченном формате с двумя моделями в линейке: минивэнами Pacifica и Voyager. Однако под управлением концерна Stellantis компания готовится к перерождению, чтобы вернуть себе былую славу.
Генеральный директор Chrysler, Кристин Фуэлл, заявила, что у бренда "очень светлое будущее". Одной из ключевых составляющих этого возрождения станет концепт Halcyon, который станет основой для первого полностью электрического автомобиля марки.
По словам Фуэлл, некоторые элементы дизайна концепта будут перенесены в серийный автомобиль, который обещают сделать доступным. Однако, несмотря на первоначальные слухи о дебюте в 2025 году, теперь сроки выглядят более отдалёнными, поскольку проект только получил разрешение на производство. Chrysler необходимо создать действительно конкурентоспособный электромобиль, чтобы успешно войти на уже насыщенный рынок EV.
Пока Halcyon находится в разработке, Chrysler сосредоточится на обновлении Pacifica:
Кроме того, версия с традиционным бензиновым двигателем останется в производстве до конца десятилетия, получая периодические улучшения.
Также компания разрабатывает крупный кроссовер, который может быть оснащён гибридными и электрическими версиями. Его выпуск планируется на 2026 год.
Концепт Halcyon символизирует не просто новый автомобиль, а стремление Chrysler стать конкурентоспособным брендом в современном мире электромобилей. Однако сможет ли это решение вернуть марке её популярность?
Что вы думаете? Станет ли Halcyon успешным шагом для Chrysler? Рассмотрели бы вы возможность покупки первого электромобиля бренда?
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.