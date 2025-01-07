Как Forgiato превратил обычный Ford Maverick в стильный пикап

Forgiato Designs: превращая автомобили в произведения искусства

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Forgiato Designs, производитель кастомных кованых дисков из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, известен своими провокационными и экстравагантными проектами. Среди их клиентов — поклонники смелых модификаций, таких как модели Hi-riser, хотя компания не ограничивается только этим стилем.

Фото: Instagram by Forgiato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ford Maverick

Культура Hi-riser и уникальность Forgiato

Когда упоминается Forgiato, сразу на ум приходит стиль Hi-riser — это, как правило, седаны 1980-х годов с огромными коваными дисками и низкопрофильными шинами. Подвеска таких автомобилей модифицируется, чтобы вместить большие колёса и приподнять переднюю часть машины для характерного вида.

Часто дизайн дисков Forgiato переносится и на другие элементы кастомизации, например, на руль. Дополняют облик уникальные цвета кузова, персонализированная аудиосистема и даже замена двигателей.

Как Forgiato выделяет люксовые автомобили?

Forgiato Designs помогает не только в создании ярких Hi-riser, но и в улучшении люксовых моделей, таких как Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade-V, Rolls-Royce Cullinan, Maybach и других. Однако компания также может превратить обычные автомобили в нечто уникальное.

Пример Ford Maverick: трансформация обыденного

Один из ярких примеров — кастомизация Ford Maverick, компактного пикапа, прошедшего преображение в студии AudioCityUSA. Модель 2024 года (стоимость от $23,920 до $35,000) получила множество улучшений:

Новая чёрная радиаторная решётка : в стиле Ranger, Bronco и F-150 Raptor.

: в стиле Ranger, Bronco и F-150 Raptor. Контрастный дизайн кузова : черно-белый стиль "инь-янь" с тонированными стёклами.

: черно-белый стиль "инь-янь" с тонированными стёклами. Патриотические акценты : надпись "Maverick" со звёздами и полосами на задней части.

: надпись "Maverick" со звёздами и полосами на задней части. Кованые диски Forgiato: двухцветные чёрно-белые колёса из серии Multato-M, доступные в размерах от 20 до 26 дюймов, с внедорожными шинами RBP RT.

Ford Maverick: лидер продаж среди компактных пикапов

Ford Maverick 2025 года предлагает обновлённый дизайн, новые версии (например, Lobo и Tremor) и стартовую цену $26,395. Несмотря на это, Maverick остаётся самым популярным компактным пикапом в США: