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Как Forgiato превратил обычный Ford Maverick в стильный пикап

Forgiato Designs: превращая автомобили в произведения искусства
3:03
Авто

Forgiato Designs, производитель кастомных кованых дисков из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, известен своими провокационными и экстравагантными проектами. Среди их клиентов — поклонники смелых модификаций, таких как модели Hi-riser, хотя компания не ограничивается только этим стилем.

Ford Maverick
Фото: Instagram by Forgiato, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ford Maverick

Культура Hi-riser и уникальность Forgiato

Когда упоминается Forgiato, сразу на ум приходит стиль Hi-riser — это, как правило, седаны 1980-х годов с огромными коваными дисками и низкопрофильными шинами. Подвеска таких автомобилей модифицируется, чтобы вместить большие колёса и приподнять переднюю часть машины для характерного вида.

Часто дизайн дисков Forgiato переносится и на другие элементы кастомизации, например, на руль. Дополняют облик уникальные цвета кузова, персонализированная аудиосистема и даже замена двигателей.

Как Forgiato выделяет люксовые автомобили?

Forgiato Designs помогает не только в создании ярких Hi-riser, но и в улучшении люксовых моделей, таких как Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade-V, Rolls-Royce Cullinan, Maybach и других. Однако компания также может превратить обычные автомобили в нечто уникальное.

Пример Ford Maverick: трансформация обыденного

Один из ярких примеров — кастомизация Ford Maverick, компактного пикапа, прошедшего преображение в студии AudioCityUSA. Модель 2024 года (стоимость от $23,920 до $35,000) получила множество улучшений:

  • Новая чёрная радиаторная решётка: в стиле Ranger, Bronco и F-150 Raptor.
  • Контрастный дизайн кузова: черно-белый стиль "инь-янь" с тонированными стёклами.
  • Патриотические акценты: надпись "Maverick" со звёздами и полосами на задней части.
  • Кованые диски Forgiato: двухцветные чёрно-белые колёса из серии Multato-M, доступные в размерах от 20 до 26 дюймов, с внедорожными шинами RBP RT.

Ford Maverick: лидер продаж среди компактных пикапов

Ford Maverick 2025 года предлагает обновлённый дизайн, новые версии (например, Lobo и Tremor) и стартовую цену $26,395. Несмотря на это, Maverick остаётся самым популярным компактным пикапом в США:

  • В 2024 году продажи выросли на 39,4%, достигнув 131,142 единиц.
  • Для сравнения, единственный конкурент, Hyundai Santa Cruz, за тот же период продал лишь 32,000 единиц, что на 13% меньше, чем годом ранее.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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