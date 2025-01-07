Forgiato Designs, производитель кастомных кованых дисков из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, известен своими провокационными и экстравагантными проектами. Среди их клиентов — поклонники смелых модификаций, таких как модели Hi-riser, хотя компания не ограничивается только этим стилем.
Когда упоминается Forgiato, сразу на ум приходит стиль Hi-riser — это, как правило, седаны 1980-х годов с огромными коваными дисками и низкопрофильными шинами. Подвеска таких автомобилей модифицируется, чтобы вместить большие колёса и приподнять переднюю часть машины для характерного вида.
Часто дизайн дисков Forgiato переносится и на другие элементы кастомизации, например, на руль. Дополняют облик уникальные цвета кузова, персонализированная аудиосистема и даже замена двигателей.
Forgiato Designs помогает не только в создании ярких Hi-riser, но и в улучшении люксовых моделей, таких как Tesla Cybertruck, Cadillac Escalade-V, Rolls-Royce Cullinan, Maybach и других. Однако компания также может превратить обычные автомобили в нечто уникальное.
Один из ярких примеров — кастомизация Ford Maverick, компактного пикапа, прошедшего преображение в студии AudioCityUSA. Модель 2024 года (стоимость от $23,920 до $35,000) получила множество улучшений:
Ford Maverick 2025 года предлагает обновлённый дизайн, новые версии (например, Lobo и Tremor) и стартовую цену $26,395. Несмотря на это, Maverick остаётся самым популярным компактным пикапом в США:
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.