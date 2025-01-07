Rolls-Royce Spectre: когда светло-голубой акцент меняет всё

Platinum Motorsport Group и Limited Spec Automotive создают уникальный Rolls-Royce Spectre

Platinum Motorsport Group из Лос-Анджелеса совместно с Limited Spec Automotive из Майами вновь подтвердили свою репутацию мастеров кастомных сборок. На этот раз их проектом стал электрический гранд-турер Rolls-Royce Spectre, представленный в 2023 году.

Фото: YouTube by Platinum Motorsport Mansory Rolls-Royce Spectre

Роскошный Spectre с обработкой Mansory

Британский ультра-люксовый Rolls-Royce Spectre получил аэродинамический комплект от немецкой компании Mansory. Светло-голубые акценты и элементы из кованого углеродного волокна дополнили образ. Детали включают ручную полосу с логотипом Mansory и молниями, а также уникальные кованые диски Mansory FD15 диаметром 24 дюйма.

Мечта автолюбителя: что выбрать?

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