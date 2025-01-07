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Rolls-Royce Spectre: когда светло-голубой акцент меняет всё

Platinum Motorsport Group и Limited Spec Automotive создают уникальный Rolls-Royce Spectre
Авто

Platinum Motorsport Group из Лос-Анджелеса совместно с Limited Spec Automotive из Майами вновь подтвердили свою репутацию мастеров кастомных сборок. На этот раз их проектом стал электрический гранд-турер Rolls-Royce Spectre, представленный в 2023 году.

Mansory Rolls-Royce Spectre
Фото: YouTube by Platinum Motorsport
Mansory Rolls-Royce Spectre

Роскошный Spectre с обработкой Mansory

Британский ультра-люксовый Rolls-Royce Spectre получил аэродинамический комплект от немецкой компании Mansory. Светло-голубые акценты и элементы из кованого углеродного волокна дополнили образ. Детали включают ручную полосу с логотипом Mansory и молниями, а также уникальные кованые диски Mansory FD15 диаметром 24 дюйма.

Мечта автолюбителя: что выбрать?

Platinum Motorsport предлагает Cullinan Series II 2025 года, а также множество других опций, включая Porsche 911 Turbo S, Lamborghini Huracan и свежий Lamborghini Revuelto. Выбор роскошных авто для вашего гаража впечатляет.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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