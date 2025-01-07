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Высокая степень сжатия и экономия: секреты дизельного двигателя

3:21
Авто

Дизельные двигатели славятся своей экономичностью по сравнению с бензиновыми, и этому есть множество причин, связанных с составом топлива, конструкцией двигателя и эффективностью его работы.

Dieselpump Preem Avesta
Фото: commons.wikimedia.org by Calle Eklund/, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Dieselpump Preem Avesta

Состав топлива и энергетическая плотность

Одной из главных причин большей экономичности дизеля является его топливо:

  • Высокая энергетическая плотность: Дизельное топливо содержит больше энергии на литр, чем бензин. Это означает, что для выполнения одной и той же работы требуется меньше дизеля.
  • Смазочные свойства: Дизельное топливо действует как естественная смазка, снижая трение внутри двигателя и минимизируя потери энергии.

Эффективность двигателя

Дизельные двигатели более эффективно преобразуют топливо в полезную энергию:

  • Тепловая эффективность: Около 45% энергии дизельного топлива преобразуется в движение, тогда как у бензиновых двигателей этот показатель составляет всего 35%. Это связано с высокой степенью сжатия, которая обеспечивает более полное сгорание топлива.
  • Работа на низких оборотах (RPM): Дизельные двигатели работают на более низких оборотах, что уменьшает потери энергии в виде тепла и повышает общую эффективность.

Малолитражные двигатели и конструктивные особенности

Во многих европейских автомобилях, оснащённых дизельными двигателями, используются моторы малого объёма, которые хорошо подходят для городских и сельских дорог:

  • Такие двигатели обеспечивают достаточный крутящий момент для езды в условиях низкой скорости, что делает их идеальными для городского трафика и трасс с ограничением скорости.
  • Малолитражные двигатели, независимо от типа топлива, потребляют меньше топлива, что делает их экономичными.

Развитие бензиновых двигателей

Современные бензиновые двигатели значительно приблизились к дизельным по экономичности:

  • Прямая подача топлива: Ранее это преимущество было свойственно только дизелям, но теперь распространено и на бензиновые двигатели, что улучшает их эффективность.
  • Высокая степень сжатия: Современные бензиновые двигатели разработаны для работы при более высоких степенях сжатия, что повышает их тепловую эффективность.

Практическое сравнение

Возьмём, к примеру, Volkswagen Jetta 2015 года:

  • Бензиновый двигатель 1.8: Заявленный расход топлива — 36 миль на галлон по шоссе.
  • Дизельный двигатель 2.0: Заявленный расход топлива — 43 мили на галлон по шоссе.

Несмотря на больший объём, дизельный двигатель обеспечивает лучшую экономичность за счёт своей эффективности и высокой энергетической плотности топлива.

Заключение

Дизельные двигатели по-прежнему остаются фаворитами для тех, кто ищет сочетание экономии топлива и высокого крутящего момента. Однако благодаря развитию технологий бензиновые двигатели всё больше сокращают разрыв, предоставляя водителям широкий выбор, в зависимости от их предпочтений, условий эксплуатации и экологических требований.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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