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Бренд Tank обновил ценники

0:47
Авто

Бренд Tank обновил цены на свой флагманский внедорожник Tank 700 в России.

Покупка автомобиля
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка автомобиля

Стоимость автомобиля выросла, особенно в топовой комплектации, где увеличение составило целых полмиллиона рублей, сообщает ixbt.com.

Примечательно, что это уже второе повышение цен на Tank 700 за месяц: в начале декабря прошлого года все комплектации подорожали на 100 тыс. рублей, а теперь произошло более значительное увеличение.

Если в декабре (после первого повышения) базовая версия Tank 700 Premium стоила 9 млн рублей, то сейчас её цена поднялась до 9,2 млн рублей — и это с учётом скидки за trade-in, которая составляет 300 тыс. рублей.

Уточнения

Tank — автомобильная марка китайской компании «Great Wall Motors».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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