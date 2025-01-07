Бренд Tank обновил ценники

Бренд Tank обновил цены на свой флагманский внедорожник Tank 700 в России.
Стоимость автомобиля выросла, особенно в топовой комплектации, где увеличение составило целых полмиллиона рублей, сообщает ixbt.com.
Примечательно, что это уже второе повышение цен на Tank 700 за месяц: в начале декабря прошлого года все комплектации подорожали на 100 тыс. рублей, а теперь произошло более значительное увеличение.
Если в декабре (после первого повышения) базовая версия Tank 700 Premium стоила 9 млн рублей, то сейчас её цена поднялась до 9,2 млн рублей — и это с учётом скидки за trade-in, которая составляет 300 тыс. рублей.
Tank — автомобильная марка китайской компании «Great Wall Motors».
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