Как очистить машину без риска для лакокрасочного покрытия

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Каждую зиму владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой очистки машины от снега и льда. Неправильные действия не только затягивают процесс, но и могут привести к повреждению покрытия или стекол. Как избежать этих неприятностей?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain авто зимой

Что делать в первую очередь

Сначала заведите автомобиль и включите обогрев. Пока двигатель прогревается, щеткой аккуратно сметите снег со всех частей машины, включая крышу и зеркала. Особое внимание уделите местам, где снег может забиваться, например, под дворниками.

Как убрать лёд без риска

Чистить ледяную корку на капоте скребком категорически нельзя — это может оставить глубокие царапины. Для лобового стекла используйте авторазмораживатель, который мягко удаляет лед. Альтернативный вариант — распылить спирт или концентрированный антифриз на замерзшие участки.

Если вы все же используете скребок, следите, чтобы движения были только в одном направлении, без хаотичного трения.

Чего делать нельзя

Никогда не поливайте замерзшие стекла кипятком! Такое воздействие может вызвать резкое изменение температуры, и стекло просто треснет.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

