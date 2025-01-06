Mazda и Panasonic запускают совместное производство

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Mazda объявила о своих планах по строительству нового завода для производства аккумуляторных модулей в Ивакуни (префектура Ямагути, Япония).

Фото: Own work by Joe Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Mazda Takai

Этот завод станет важным элементом в разработке первого полностью электрического автомобиля компании, который будет создан на новой специализированной платформе для электромобилей. Планируется, что производительность предприятия составит 10 ГВт·ч в год, сообщает SPEEDME.RU.

Для производства батарейных модулей и блоков Mazda сотрудничает с Panasonic. Это партнерство, стартовавшее в мае 2023 года, получило поддержку от Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в сентябре 2024 года и направлено на достижение целей компании в области электрификации транспорта к 2030 году.

Открытие нового завода позволит Mazda разрабатывать инновационные электромобили с улучшенными характеристиками, такими как увеличенный запас хода и повышенный комфорт. Кроме того, это создаст новые рабочие места и будет способствовать экономическому развитию региона.

Уточнения

Mazda — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили «Мазда».

