Этот неожиданный предмет в бардачке поможет зимой

1:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Зачем опытные водители возят пилочку для ногтей в машине? Ответ может удивить. Это не для маникюра в дороге, а для помощи в борьбе с одной распространённой зимней проблемой.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info дверь автомобиля

Как пилочка спасёт в мороз

Холодным утром, когда стекла автомобиля покрываются льдом, обычная пилочка для ногтей становится настоящим спасителем. Её абразивная поверхность позволяет быстро и аккуратно удалить ледяной налёт с лобового стекла.

Для этой цели подойдет любая немягкая пилочка средней жесткости. Оптимальная абразивность — 180-240 грит. Такой инструмент легко справляется с наледью, не повреждая стекло.

Почему это удобно

В отличие от громоздких скребков, пилочка занимает минимум места. Её можно хранить в бардачке или сумке, чтобы она всегда была под рукой. Это особенно актуально для тех, кто часто забывает взять с собой традиционные инструменты для очистки стекол.

Уточнения

Предме́т — вещь, объект.

