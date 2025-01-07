Этот неожиданный предмет в бардачке поможет зимой

Зачем опытные водители возят пилочку для ногтей в машине? Ответ может удивить. Это не для маникюра в дороге, а для помощи в борьбе с одной распространённой зимней проблемой.
Холодным утром, когда стекла автомобиля покрываются льдом, обычная пилочка для ногтей становится настоящим спасителем. Её абразивная поверхность позволяет быстро и аккуратно удалить ледяной налёт с лобового стекла.
Для этой цели подойдет любая немягкая пилочка средней жесткости. Оптимальная абразивность — 180-240 грит. Такой инструмент легко справляется с наледью, не повреждая стекло.
В отличие от громоздких скребков, пилочка занимает минимум места. Её можно хранить в бардачке или сумке, чтобы она всегда была под рукой. Это особенно актуально для тех, кто часто забывает взять с собой традиционные инструменты для очистки стекол.
Предме́т — вещь, объект.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.