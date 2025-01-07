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Как забыть про лёд на стёклах: простой способ экономии времени

1:38
Авто

Зимой автомобиль постоянно подвергается стрессу: мороз, снег, резкие перепады температуры. Но есть одна неприятная проблема, которая мешает водителям как перед началом поездки, так и в процессе движения, — наледь на стёклах. Многие автолюбители знают, насколько важно избавиться от конденсата, чтобы стекла оставались прозрачными. Однако не все используют максимально эффективные методы.

Облака в лобовом стекле автомобиля
Фото: flickr. com by wakanmuri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Облака в лобовом стекле автомобиля

Почему образуется лёд

Лёд на стеклах возникает из-за конденсата, который появляется при разнице температур внутри и снаружи автомобиля. Тёплый воздух салона сталкивается с холодной поверхностью стекла, в результате чего влага оседает, а затем превращается в лёд. Решение этой проблемы удивительно простое и требует всего несколько минут вашего времени.

Простое решение проблемы

Чтобы лёд больше не образовывался, проветривайте автомобиль перед или после поездки с включённым обогревателем. Это позволяет выровнять температурный баланс между салоном и улицей. Оптимальное время для проветривания — сразу после завершения поездки. Почему именно так? Утром температура внутри автомобиля и так низкая, и конденсат на стеклах образуется медленнее.

Этот нехитрый приём избавит вас от необходимости каждый раз соскабливать лёд со стекол. В результате влага перестанет оседать по всей площади, а лёд не будет образовываться вовсе. Временные затраты минимальны, а эффект очевиден: чистые стекла без лишних усилий.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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