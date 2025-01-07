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Два в одном — Toyota объединяет модели Camry и Avalon

1:05
Авто

Toyota анонсировала значительные изменения в своем модельном ряде, затрагивающие такие популярные автомобили, как Camry и Avalon.

Toyota Camry
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota Camry

В рамках стратегии оптимизации, компания планирует объединить эти две модели в одну. 

Одним из важных шагов в этом процессе стало решение о переносе штаб-квартиры FAW Toyota из Пекина на завод в Тяньцзине. Это решение обусловлено необходимостью оптимизации логистических процессов и повышением эффективности производства. Сотрудники, которые не желают переезжать, получат компенсацию, сообщает "За рулем".

Слияние моделей Camry и Avalon является частью более широкой стратегии, направленной на упрощение модельного ряда Toyota. Ожидается, что это приведет к снижению производственных затрат и повышению качества автомобилей.

Объединение моделей также может позволить Toyota более эффективно конкурировать с другими производителями, предлагая более привлекательные и адаптированные к потребностям рынка продукты.

Уточнения

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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