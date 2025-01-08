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После праздников за руль? Вот что нужно знать, чтобы избежать проблем

2:25
Авто

Новый год и Рождество — время праздничных застолий, которые часто сопровождаются употреблением алкоголя. Однако для водителей это может стать поводом для серьезных проблем, особенно при проверках на дороге. Представитель ГАИ рассказал порталу njcar.ru, как безопасно вернуться за руль после праздников и что важно учитывать.

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Фото: commons.wikimedia.org by KOMUnews, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Уровень алкоголя: допустимые нормы

Согласно законодательству, водителям запрещено садиться за руль, если содержание алкоголя в организме превышает 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Это значение может достигаться даже после небольшого количества спиртного, поэтому важно знать, как ускорить его выведение.

Простые шаги для ускорения выведения алкоголя

  1. Начните с прогулки и завтрака. Утренняя физическая активность и еда помогут организму быстрее восстановиться.
  2. Пейте много воды. Это способствует разжижению алкоголя и его более быстрому выводу.
  3. Избегайте курения во время застолья. Никотин замедляет процесс расщепления спирта.
  4. Выспитесь. Полноценный сон — одно из главных условий нормализации состояния.
  5. Контрастный душ и свежий воздух. Эти методы не устранят алкоголь, но улучшат самочувствие.

Когда можно садиться за руль

Полное расщепление алкоголя в организме занимает до 13 часов, в зависимости от количества выпитого и индивидуальных особенностей. Для полной уверенности и безопасности лучше выждать 24 часа. Даже если алкотестер покажет нулевое содержание алкоголя, похмельный синдром может ухудшить концентрацию и реакцию водителя.

Как проходит проверка алкотестером

  • Убедитесь, что прибор опломбирован, а одноразовый мундштук открывается в вашем присутствии.
  • Во время теста делайте глубокий вдох и равномерный выдох, чтобы избежать ошибки.
  • При необходимости попросите повторный тест для точного результата.

Главное — не рисковать

Если вы сомневаетесь в своем состоянии после праздников, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом. Это убережет вас от штрафов, потери прав и, самое главное, от возможных аварий.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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