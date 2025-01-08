После праздников за руль? Вот что нужно знать, чтобы избежать проблем

Новый год и Рождество — время праздничных застолий, которые часто сопровождаются употреблением алкоголя. Однако для водителей это может стать поводом для серьезных проблем, особенно при проверках на дороге. Представитель ГАИ рассказал порталу njcar.ru, как безопасно вернуться за руль после праздников и что важно учитывать.
Согласно законодательству, водителям запрещено садиться за руль, если содержание алкоголя в организме превышает 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Это значение может достигаться даже после небольшого количества спиртного, поэтому важно знать, как ускорить его выведение.
Полное расщепление алкоголя в организме занимает до 13 часов, в зависимости от количества выпитого и индивидуальных особенностей. Для полной уверенности и безопасности лучше выждать 24 часа. Даже если алкотестер покажет нулевое содержание алкоголя, похмельный синдром может ухудшить концентрацию и реакцию водителя.
Если вы сомневаетесь в своем состоянии после праздников, лучше отложить поездку или воспользоваться общественным транспортом. Это убережет вас от штрафов, потери прав и, самое главное, от возможных аварий.
Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.
Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.