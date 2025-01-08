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Несогласны с протоколом ДПС? Вот как оспорить его правильно

1:50
Авто

Многие водители сталкиваются с ситуациями, когда протокол, составленный инспектором ДПС, кажется несправедливым или ошибочным. Закон предоставляет право оспорить такие документы, но важно знать, как это сделать грамотно, чтобы избежать сложностей.

Автомобильная дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомобильная дорога

Миф об отказе от подписи

Существует заблуждение, что отказ подписывать протокол является выражением несогласия. На самом деле, это не так. Инспектор вправе зафиксировать отказ водителя, и документ останется действительным. Более того, такой отказ может осложнить процесс оспаривания протокола, например, в суде.

Поэтому, если вы не согласны с действиями инспектора, правильнее всего не просто подписывать документ, а фиксировать свои возражения прямо в протоколе.

Как правильно выразить несогласие

Чтобы оспорить протокол, важно записать свою точку зрения в документе. Укажите, почему вы считаете действия инспектора ошибочными. Например:

  • Сошлитесь на запись с видеорегистратора, которая может подтвердить вашу невиновность.
  • Оставьте пояснение о неточностях или ошибках в протоколе.

Если места для замечаний не хватает, попросите инспектора предоставить дополнительный лист или прикрепите свои объяснения. Важно, чтобы в протоколе было указано о наличии дополнительных материалов.

Новые доказательства: шанс избежать штрафа

Если после составления протокола у вас появились новые доказательства (например, записи видеорегистратора или свидетельства очевидцев), вы имеете право в течение 10 дней подать заявление об их включении в административное дело. Это может стать решающим фактором в отмене штрафа или лишении прав.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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