Несогласны с протоколом ДПС? Вот как оспорить его правильно

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Многие водители сталкиваются с ситуациями, когда протокол, составленный инспектором ДПС, кажется несправедливым или ошибочным. Закон предоставляет право оспорить такие документы, но важно знать, как это сделать грамотно, чтобы избежать сложностей.

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Миф об отказе от подписи

Существует заблуждение, что отказ подписывать протокол является выражением несогласия. На самом деле, это не так. Инспектор вправе зафиксировать отказ водителя, и документ останется действительным. Более того, такой отказ может осложнить процесс оспаривания протокола, например, в суде.

Поэтому, если вы не согласны с действиями инспектора, правильнее всего не просто подписывать документ, а фиксировать свои возражения прямо в протоколе.

Как правильно выразить несогласие

Чтобы оспорить протокол, важно записать свою точку зрения в документе. Укажите, почему вы считаете действия инспектора ошибочными. Например:

Сошлитесь на запись с видеорегистратора, которая может подтвердить вашу невиновность.

Оставьте пояснение о неточностях или ошибках в протоколе.

Если места для замечаний не хватает, попросите инспектора предоставить дополнительный лист или прикрепите свои объяснения. Важно, чтобы в протоколе было указано о наличии дополнительных материалов.

Новые доказательства: шанс избежать штрафа

Если после составления протокола у вас появились новые доказательства (например, записи видеорегистратора или свидетельства очевидцев), вы имеете право в течение 10 дней подать заявление об их включении в административное дело. Это может стать решающим фактором в отмене штрафа или лишении прав.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

