Зимняя поездка без проблем: что обязательно нужно взять в дорогу

Зимой каждая дальняя поездка требует тщательной подготовки автомобиля, чтобы избежать неприятностей в пути. Представители Роскачества и Росстандарта напомнили водителям об основных правилах, которые помогут безопасно преодолеть морозные километры.
Одним из важнейших элементов является пуско-зарядное устройство. В условиях сильных морозов оно может спасти вас, если аккумулятор разрядится. Также не забудьте проверить запас стеклоомывающей жидкости, подходящей для низких температур. Покупайте её только в проверенных местах и внимательно читайте состав, чтобы не наткнуться на подделку.
Эксперты рекомендуют всегда иметь в автомобиле следующий набор:
Этот список обеспечивает не только удобство, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций.
Перед выездом важно убедиться, что все технические параметры автомобиля в порядке:
Эти меры позволят избежать аварийных ситуаций, связанных с техническими неисправностями, и сделают вашу поездку комфортной и безопасной.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.