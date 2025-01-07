Зимняя поездка без проблем: что обязательно нужно взять в дорогу

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Зимой каждая дальняя поездка требует тщательной подготовки автомобиля, чтобы избежать неприятностей в пути. Представители Роскачества и Росстандарта напомнили водителям об основных правилах, которые помогут безопасно преодолеть морозные километры.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Зимняя комплектация автомобиля

Одним из важнейших элементов является пуско-зарядное устройство. В условиях сильных морозов оно может спасти вас, если аккумулятор разрядится. Также не забудьте проверить запас стеклоомывающей жидкости, подходящей для низких температур. Покупайте её только в проверенных местах и внимательно читайте состав, чтобы не наткнуться на подделку.

Необходимые вещи в машине

Эксперты рекомендуют всегда иметь в автомобиле следующий набор:

Провода для прикуривания.

Буксировочный трос.

Автомобильную лопату.

Аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки.

Светоотражающий жилет.

Докатка — компактное запасное колесо, которое пригодится для временной замены.

Этот список обеспечивает не только удобство, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций.

Проверка перед поездкой

Перед выездом важно убедиться, что все технические параметры автомобиля в порядке:

Уровень масла и тормозной жидкости: их недостаток может привести к поломкам. Состояние шин: зимняя резина должна быть в хорошем состоянии для безопасного сцепления с дорогой.

Эти меры позволят избежать аварийных ситуаций, связанных с техническими неисправностями, и сделают вашу поездку комфортной и безопасной.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

