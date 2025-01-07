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Evolute i-Joy на старте: отечественные батареи и моторы готовы к производству

1:48
Авто

Российский рынок электромобилей ожидает значительное обновление благодаря бренду Evolute - совместному проекту компании "Моторинвест" и китайского автогиганта Dongfeng. Уже в 2025 году производитель планирует представить новые модели с высоким уровнем локализации производства.

Evolute i-Joy red colored (rear view)
Фото: commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Evolute i-Joy red colored (rear view)

Курс на локализацию

Важнейшей задачей Evolute стало снижение зависимости от импортных комплектующих. Уже ведутся работы по созданию цехов сварки и окраски, что позволит компании укрепить свои позиции на рынке. Но локализация коснется не только базовых процессов: особое внимание уделено производству электромоторов и тяговых батарей.

Партнерство с "Итэлма"

Одним из ключевых шагов на пути к локализации стало сотрудничество с российской группой компаний "Итэлма". Совместные испытания с кроссовером Evolute i-Joy подтвердили готовность к массовому производству отечественных электромоторов и батарей. Это значительное достижение, которое приближает бренд к реализации амбициозных целей.

Новые модели на подходе

Хотя точные даты выпуска новых электромобилей пока не раскрываются, очевидно, что Evolute делает ставку на качество. Ожидается, что новинки предложат не только современный дизайн, но и улучшенные характеристики, соответствующие запросам российских покупателей.

Перспективы

Серьезные инвестиции в производство и курс на максимальную локализацию показывают, что Evolute намерен стать ведущим игроком на рынке электромобилей. 2025 год обещает быть поворотным для бренда, а новые модели — важным шагом на пути к укреплению отечественного автопрома.

Уточнения

Dongfeng Fengon E3 - В России с ноября 2022 года электроверсия собирается компанией "Моторинвест" как Evolute i-Joy.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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