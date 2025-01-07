Evolute i-Joy на старте: отечественные батареи и моторы готовы к производству

Российский рынок электромобилей ожидает значительное обновление благодаря бренду Evolute - совместному проекту компании "Моторинвест" и китайского автогиганта Dongfeng. Уже в 2025 году производитель планирует представить новые модели с высоким уровнем локализации производства.
Важнейшей задачей Evolute стало снижение зависимости от импортных комплектующих. Уже ведутся работы по созданию цехов сварки и окраски, что позволит компании укрепить свои позиции на рынке. Но локализация коснется не только базовых процессов: особое внимание уделено производству электромоторов и тяговых батарей.
Одним из ключевых шагов на пути к локализации стало сотрудничество с российской группой компаний "Итэлма". Совместные испытания с кроссовером Evolute i-Joy подтвердили готовность к массовому производству отечественных электромоторов и батарей. Это значительное достижение, которое приближает бренд к реализации амбициозных целей.
Хотя точные даты выпуска новых электромобилей пока не раскрываются, очевидно, что Evolute делает ставку на качество. Ожидается, что новинки предложат не только современный дизайн, но и улучшенные характеристики, соответствующие запросам российских покупателей.
Серьезные инвестиции в производство и курс на максимальную локализацию показывают, что Evolute намерен стать ведущим игроком на рынке электромобилей. 2025 год обещает быть поворотным для бренда, а новые модели — важным шагом на пути к укреплению отечественного автопрома.
Dongfeng Fengon E3 - В России с ноября 2022 года электроверсия собирается компанией "Моторинвест" как Evolute i-Joy.
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