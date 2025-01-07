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Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке

1:39
Авто

Какие автомобили заслужили звание самых надежных за последние 25 лет? Аналитики портала HotCars провели исследование, охватывающее период с 2000 по 2025 годы, и назвали бренды, которые зарекомендовали себя как лидеры в надежности.

Автопарк
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автопарк

Как проводилась оценка

Рейтинг составили на основе множества факторов, включая как мелкие неисправности, так и серьезные проблемы. Долговечность, качество сборки и частота обращения в сервисы стали ключевыми критериями.

Лидеры рейтинга

  1. Subaru — 68 баллов. Автомобили Subaru считаются эталоном долговечности. Их отличает высокое качество сборки, что и обеспечило первое место.
  2. Lexus — 65 баллов. Особое внимание заслуживают гибридные модели Lexus, которые выделяются исключительной надежностью.
  3. Toyota — 62 балла. Этот бренд стал лучшим в своей категории, подтверждая репутацию "неубиваемых" машин.

Полный ТОП-10:

  • 4. Honda
  • 5. Acura
  • 6. Mazda
  • 7. Audi
  • 8. BMW
  • 9. Kia
  • 10. Hyundai

Японцы снова впереди

Примечательно, что первые шесть позиций в рейтинге заняли японские бренды. Это еще раз подтверждает их лидерство в качестве и надежности на долгосрочной перспективе. Даже спустя десятилетия японские машины остаются символом уверенности и стабильности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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