Какие автомобили заслужили звание самых надежных за последние 25 лет? Аналитики портала HotCars провели исследование, охватывающее период с 2000 по 2025 годы, и назвали бренды, которые зарекомендовали себя как лидеры в надежности.
Рейтинг составили на основе множества факторов, включая как мелкие неисправности, так и серьезные проблемы. Долговечность, качество сборки и частота обращения в сервисы стали ключевыми критериями.
Примечательно, что первые шесть позиций в рейтинге заняли японские бренды. Это еще раз подтверждает их лидерство в качестве и надежности на долгосрочной перспективе. Даже спустя десятилетия японские машины остаются символом уверенности и стабильности.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.