Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке

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Какие автомобили заслужили звание самых надежных за последние 25 лет? Аналитики портала HotCars провели исследование, охватывающее период с 2000 по 2025 годы, и назвали бренды, которые зарекомендовали себя как лидеры в надежности.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автопарк

Как проводилась оценка

Рейтинг составили на основе множества факторов, включая как мелкие неисправности, так и серьезные проблемы. Долговечность, качество сборки и частота обращения в сервисы стали ключевыми критериями.

Лидеры рейтинга

Subaru — 68 баллов. Автомобили Subaru считаются эталоном долговечности. Их отличает высокое качество сборки, что и обеспечило первое место. Lexus — 65 баллов. Особое внимание заслуживают гибридные модели Lexus, которые выделяются исключительной надежностью. Toyota — 62 балла. Этот бренд стал лучшим в своей категории, подтверждая репутацию "неубиваемых" машин.

Полный ТОП-10:

4. Honda

5. Acura

6. Mazda

7. Audi

8. BMW

9. Kia

10. Hyundai

Японцы снова впереди

Примечательно, что первые шесть позиций в рейтинге заняли японские бренды. Это еще раз подтверждает их лидерство в качестве и надежности на долгосрочной перспективе. Даже спустя десятилетия японские машины остаются символом уверенности и стабильности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

