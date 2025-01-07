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Необычные способы очистки автомобиля с помощью подручных средств

1:36
Авто

Водители часто сталкиваются с ситуациями, когда простые домашние предметы могут стать настоящими спасителями. Вот несколько неожиданных вещей, которые могут пригодиться на дороге.

Зубная паста
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зубная паста

Кошачий наполнитель

Если вы застряли на обледенелой дороге, кошачий наполнитель — отличное решение. Этот продукт, сделанный из бентонитовой глины или кремнезёма, отлично подходит для улучшения сцепления шин с дорогой. Чтобы помочь автомобилю выбраться из заноса, просто рассыпьте немного наполнителя вокруг ведущих колёс. Это будет особенно полезно владельцам автомобилей с задним приводом, так как дополнительное сцепление поможет избежать буксования.

Лезвие от бритвы

Если на лобовом стекле вашего автомобиля скапливаются насекомые, пыльца или другие загрязнения, а стеклоочиститель не справляется с задачей, вам на помощь придёт лезвие от бритвы. С помощью него можно аккуратно очистить стекло, удалив остатки насекомых и загрязнений. Однако будьте осторожны, чтобы не повредить стекло, и работайте с лезвием аккуратно, иначе вместо чистого стекла придётся очищать его от крови.

Зубная паста

Когда фары автомобиля начинают запотевать или покрываться грязью, поможет самая обычная зубная паста. Нанесите её толстым слоем на стекло фар, затем промойте водой и протрите сухой тряпочкой. Результат не заставит себя долго ждать — фары станут яркими и чистыми, а свет будет ярче и эффективнее.

Уточнения

Зубна́я паста - гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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