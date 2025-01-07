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Чистое стекло и безопасность: почему важно протирать лобовое стекло перед ночной поездкой

0:58
Авто

Если вы собираетесь в ночную поездку, не забудьте протереть лобовое стекло! Даже если стекло на вид чистое, на нём могут быть еле заметные пятна и разводы, которые днём не слишком мешают, но ночью представляют серьёзную опасность.

Мужские руки на руле автомобиля
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужские руки на руле автомобиля

Почему важна чистота лобового стекла ночью

В тёмное время суток любые загрязнения на стекле могут привести к появлению опасных бликов. Когда встречные машины включают фары, свет проходит через стекло, и если на нём есть пятна и разводы, возникает интенсивное свечение. Это может временно ослепить водителя и лишить его возможности увидеть дорогу или контролировать ситуацию.

Как избежать опасных бликов

Чтобы избежать этого, обязательно протирайте лобовое стекло перед каждой ночной поездкой. Идеально чистая "лобовуха" обеспечит отсутствие бликов, которые могут затруднить видимость и создать угрозу на дороге.

Уточнения

Лобово́е стекло́ - прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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