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Что учесть при перевозке автомобиля в другой город: советы по документам и стоимости

3:53
Авто

Если вам нужно перевезти машину в другой город, существует несколько способов транспортировки, каждый из которых имеет свои особенности и стоимость. Рассмотрим основные варианты доставки автомобиля:

Автоперевозчик
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоперевозчик

Способы перевозки автомобиля:

Услуги перегонщика

Перегонка автомобиля — это один из самых популярных способов доставки машины в другой город. Можно воспользоваться услугами профессионального водителя (перегонщика), который заберёт вашу машину и документы, доставит её в нужный город, и все это за определённую плату. Стоимость варьируется в зависимости от расстояния, сложности маршрута и других факторов.
Необходимые документы для перегонки:

  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
  • Паспорт транспортного средства (ПТС).
  • Договор купли-продажи автомобиля.
  • Полис ОСАГО на владельца, с включением перегонщика.
  • Договор о предоставлении услуги.
  • Акт приема-передачи автомобиля.

Стоимость: Цены варьируются от 200 тыс. до 350 тыс. рублей в зависимости от маршрута (например, из Владивостока в Москву).

Услуги автотранспортной компании

Если вам нужно доставить машину в другой город, можно воспользоваться услугами автотранспортной компании, которая перевозит автомобили на автовозах или контейнеровозах. Эти машины предназначены для безопасной транспортировки авто, и в зависимости от маршрута, они могут перевозить 2-12 автомобилей одновременно.
Необходимые документы для перевозки автотранспортом:

  • Паспорт владельца.
  • Свидетельство о регистрации или ПТС.
  • Договор на транспортировку.
  • Акт приема-передачи автомобиля.

Стоимость: Средняя стоимость перевозки автомобиля на автовозе из Владивостока в Москву составляет 180-250 тыс. рублей для кроссовера, и время в пути составит 22-24 дня.

Перевозка по железной дороге

Если перевозка осуществляется по железной дороге, автомобиль будет загружен в специальный вагон-автомобилевоз или контейнер. Это может быть как отдельный поезд, так и пассажирский состав с автоплатформой. При этом автомобиль защищён от погодных условий.
Необходимые документы для перевозки по железной дороге:

  • Паспорт владельца.
  • Свидетельство о регистрации или ПТС.
  • Проездные документы.
  • Договор перевозки и багажная квитанция.

Стоимость: Например, перевозка кроссовера из Владивостока в Москву будет стоить около 264 тыс. рублей, с учётом времени в пути 22-24 дня.

Когда и где регистрировать автомобиль:

Согласно Федеральному Закону №283-ФЗ, новый собственник должен зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

  • Если время доставки превышает 10 дней, регистрация осуществляется по месту покупки, но номерной знак будет соответствовать региону прописки владельца.
  • Если перевозка не займёт более 10 дней, вы можете зарегистрировать автомобиль как по месту покупки, так и по месту жительства.

Кратко о вариантах:

  • Перегонщик: идеально для индивидуальных перевозок, необходимы основные документы.
  • Автотранспортная компания: удобный и безопасный способ, нужен договор и акт приема-передачи.
  • Железная дорога: защищённая перевозка в контейнерах, нужно оформить проездные документы.

В любом случае, для перевозки автомобиля в другой город требуется подготовить нужные документы и выбрать оптимальный способ доставки в зависимости от стоимости и времени в пути.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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