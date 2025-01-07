Что учесть при перевозке автомобиля в другой город: советы по документам и стоимости

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Если вам нужно перевезти машину в другой город, существует несколько способов транспортировки, каждый из которых имеет свои особенности и стоимость. Рассмотрим основные варианты доставки автомобиля:

Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоперевозчик

Способы перевозки автомобиля:

Услуги перегонщика

Перегонка автомобиля — это один из самых популярных способов доставки машины в другой город. Можно воспользоваться услугами профессионального водителя (перегонщика), который заберёт вашу машину и документы, доставит её в нужный город, и все это за определённую плату. Стоимость варьируется в зависимости от расстояния, сложности маршрута и других факторов.

Необходимые документы для перегонки:

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Паспорт транспортного средства (ПТС).

Договор купли-продажи автомобиля.

Полис ОСАГО на владельца, с включением перегонщика.

Договор о предоставлении услуги.

Акт приема-передачи автомобиля.

Стоимость: Цены варьируются от 200 тыс. до 350 тыс. рублей в зависимости от маршрута (например, из Владивостока в Москву).

Услуги автотранспортной компании

Если вам нужно доставить машину в другой город, можно воспользоваться услугами автотранспортной компании, которая перевозит автомобили на автовозах или контейнеровозах. Эти машины предназначены для безопасной транспортировки авто, и в зависимости от маршрута, они могут перевозить 2-12 автомобилей одновременно.

Необходимые документы для перевозки автотранспортом:

Паспорт владельца.

Свидетельство о регистрации или ПТС.

Договор на транспортировку.

Акт приема-передачи автомобиля.

Стоимость: Средняя стоимость перевозки автомобиля на автовозе из Владивостока в Москву составляет 180-250 тыс. рублей для кроссовера, и время в пути составит 22-24 дня.

Перевозка по железной дороге

Если перевозка осуществляется по железной дороге, автомобиль будет загружен в специальный вагон-автомобилевоз или контейнер. Это может быть как отдельный поезд, так и пассажирский состав с автоплатформой. При этом автомобиль защищён от погодных условий.

Необходимые документы для перевозки по железной дороге:

Паспорт владельца.

Свидетельство о регистрации или ПТС.

Проездные документы.

Договор перевозки и багажная квитанция.

Стоимость: Например, перевозка кроссовера из Владивостока в Москву будет стоить около 264 тыс. рублей, с учётом времени в пути 22-24 дня.

Когда и где регистрировать автомобиль:

Согласно Федеральному Закону №283-ФЗ, новый собственник должен зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.

Если время доставки превышает 10 дней, регистрация осуществляется по месту покупки, но номерной знак будет соответствовать региону прописки владельца.

Если перевозка не займёт более 10 дней, вы можете зарегистрировать автомобиль как по месту покупки, так и по месту жительства.

Кратко о вариантах:

Перегонщик: идеально для индивидуальных перевозок, необходимы основные документы.

идеально для индивидуальных перевозок, необходимы основные документы. Автотранспортная компания: удобный и безопасный способ, нужен договор и акт приема-передачи.

удобный и безопасный способ, нужен договор и акт приема-передачи. Железная дорога: защищённая перевозка в контейнерах, нужно оформить проездные документы.

В любом случае, для перевозки автомобиля в другой город требуется подготовить нужные документы и выбрать оптимальный способ доставки в зависимости от стоимости и времени в пути.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

