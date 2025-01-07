Что учесть при перевозке автомобиля в другой город: советы по документам и стоимости

Если вам нужно перевезти машину в другой город, существует несколько способов транспортировки, каждый из которых имеет свои особенности и стоимость. Рассмотрим основные варианты доставки автомобиля:
Услуги перегонщика
Перегонка автомобиля — это один из самых популярных способов доставки машины в другой город. Можно воспользоваться услугами профессионального водителя (перегонщика), который заберёт вашу машину и документы, доставит её в нужный город, и все это за определённую плату. Стоимость варьируется в зависимости от расстояния, сложности маршрута и других факторов.
Необходимые документы для перегонки:
Стоимость: Цены варьируются от 200 тыс. до 350 тыс. рублей в зависимости от маршрута (например, из Владивостока в Москву).
Услуги автотранспортной компании
Если вам нужно доставить машину в другой город, можно воспользоваться услугами автотранспортной компании, которая перевозит автомобили на автовозах или контейнеровозах. Эти машины предназначены для безопасной транспортировки авто, и в зависимости от маршрута, они могут перевозить 2-12 автомобилей одновременно.
Необходимые документы для перевозки автотранспортом:
Стоимость: Средняя стоимость перевозки автомобиля на автовозе из Владивостока в Москву составляет 180-250 тыс. рублей для кроссовера, и время в пути составит 22-24 дня.
Перевозка по железной дороге
Если перевозка осуществляется по железной дороге, автомобиль будет загружен в специальный вагон-автомобилевоз или контейнер. Это может быть как отдельный поезд, так и пассажирский состав с автоплатформой. При этом автомобиль защищён от погодных условий.
Необходимые документы для перевозки по железной дороге:
Стоимость: Например, перевозка кроссовера из Владивостока в Москву будет стоить около 264 тыс. рублей, с учётом времени в пути 22-24 дня.
Когда и где регистрировать автомобиль:
Согласно Федеральному Закону №283-ФЗ, новый собственник должен зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней после заключения договора купли-продажи.
Кратко о вариантах:
В любом случае, для перевозки автомобиля в другой город требуется подготовить нужные документы и выбрать оптимальный способ доставки в зависимости от стоимости и времени в пути.
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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