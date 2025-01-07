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Эти участки в автомобиле загрязняются быстрее всего

1:56
Авто

Многие автовладельцы уверены, что самым грязным местом в автомобиле является рулевое колесо. Это вполне логично, ведь мы постоянно прикасаемся к рулю руками, а загрязнения могут легко накапливаться. Однако, как показали исследования, есть несколько других участков в салоне, которые также (а в некоторых случаях и более) подвержены загрязнению, и на которые стоит обратить особое внимание.

автокресло
Фото: wikipedia by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автокресло

Самые грязные места в автомобиле

Вот несколько участков, которые часто оказываются не менее загрязнёнными, чем рулевое колесо:

  1. Водительское сиденье. Это место, где мы проводим много времени, поэтому оно подвержено загрязнению от пыли, грязи и даже пота. Регулярная чистка сиденья помогает избежать накопления бактерий.
  2. Ручка переключения передач. Сюда часто попадают следы грязи и масла с рук, а также пот. Ручка переключения передач — это то место, которое многие забывают протирать, несмотря на постоянное использование.
  3. Приборная панель. Этот участок также требует внимания, так как на нём могут скапливаться пыль и загрязнения, а прикасание к кнопкам и экранам добавляет микробы.

Чего не стоит забывать при уборке

Кроме этих мест, не забывайте о багажном отделении, где могут накапливаться не только пыль и грязь, но и мусор. Регулярная уборка в этой части автомобиля так же важна, как и в салоне. А ещё стоит не забывать о своевременной замене фильтров кондиционера, чтобы избежать появления опасных микроорганизмов и неприятных запахов в салоне.

Часто пренебрегая этими местами, водители не подозревают, сколько грязи и микробов они переносят в автомобиль. Протирайте ключевые участки регулярно, чтобы поддерживать чистоту и здоровье в своём автомобиле.

Уточнения

Рулевое колесо (руль) - устройство для управления движением автомобиля, транспорта в заданном направлении.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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