Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию

Toyota по праву считается одним из лидеров в автомобильных технологиях, и многие из инноваций этой компании изменили весь автомобильный мир. Вот некоторые из самых ярких разработок, которые впервые появились на автомобилях японского производителя.
Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Corolla
1980-е годы:
Система голосовых уведомлений о поломках и предстоящем ТО. Впервые такая функция была внедрена в Toyota Mark II, позволяя водителю вовремя заботиться о состоянии машины.
Первый электронный компас в Toyota Crown - прообраз современной встроенной навигации.
Навигатор с картами на CD-диске. Toyota Crown была первой, кто внедрил эту технологию.
Пневматическая подвеска с электронным управлением. Впервые она появилась на купе Toyota Soarer.
Автоматическая металлическая крыша в кабриолете Toyota Aerocabin. До этого крыша была либо складной вручную, либо тканевой.
Боковые зеркала с ультразвуковым очистителем воды. Впервые эта инновация появилась на Toyota Celsior, хотя позднее от этой идеи отказались.
1990-е годы:
GPS-навигация с голосовыми подсказками - первые модели с этой технологией: Lexus LS400 и Toyota Celsior.
Первый серийный гибридный бензиновый двигатель. Prius стал первым автомобилем с гибридной силовой установкой.
Тормоза с рекуперацией энергии. Система, которая сохраняет энергию при торможении, впервые появилась на Prius.
Боковая подушка безопасности. Это шторка, защищающая голову и шею, впервые была внедрена в Toyota Progress.
Складывающиеся задние сиденья. В компактвэне Fun Cargo появилась возможность превратить задний ряд сидений в ровный пол для перевозки грузов.
2000-е годы:
Гибридный дизельный грузовик Dyna.
Камеры наблюдения по бокам и впереди. Такая система появилась на кроссовере Toyota Harrier.
Круиз-контроль с низкой скоростью. Люксовая опция, которая впервые появилась в представительском седане Toyota Crown Majesta.
Система предупреждения о столкновении, отслеживающая реакцию водителя. Она спасала владельцев Lexus GS450h.
Полностью светодиодные передние фары. В Lexus LS600h были использованы светодиоды для передних фар, до этого они использовались только для задних.
Адаптивная оптика. Система, изменяющая направление фар в зависимости от скорости и поворота колёс, была представлена на Toyota Harrier.
Шины с технологией Run-flat. Toyota первой предложила эти шины для серийных автомобилей, установив их на европейские версии RAV4.
Будущее Toyota и водородные технологии
В 2013 году Toyota представила первый в мире серийный автомобиль на топливных элементах — водородную Toyota Mirai. С тех пор компания сосредоточилась на развитии водородных технологий, утверждая, что будущее за гибридами, а не полностью электрическими автомобилями.
Многие из этих инноваций были внедрены на моделях, таких как Toyota Soarer, Crown и Crown Majesta, и эти автомобили остаются символами исторического прогресса в автомобильной промышленности.
Уточнения
Toyota - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.