Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию

3:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota по праву считается одним из лидеров в автомобильных технологиях, и многие из инноваций этой компании изменили весь автомобильный мир. Вот некоторые из самых ярких разработок, которые впервые появились на автомобилях японского производителя.

Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla

1980-е годы:

Система голосовых уведомлений о поломках и предстоящем ТО. Впервые такая функция была внедрена в Toyota Mark II, позволяя водителю вовремя заботиться о состоянии машины.

Впервые такая функция была внедрена в Toyota Mark II, позволяя водителю вовремя заботиться о состоянии машины. Первый электронный компас в Toyota Crown - прообраз современной встроенной навигации.

- прообраз современной встроенной навигации. Навигатор с картами на CD-диске. Toyota Crown была первой, кто внедрил эту технологию.

Toyota Crown была первой, кто внедрил эту технологию. Пневматическая подвеска с электронным управлением. Впервые она появилась на купе Toyota Soarer.

Впервые она появилась на купе Toyota Soarer. Автоматическая металлическая крыша в кабриолете Toyota Aerocabin. До этого крыша была либо складной вручную, либо тканевой.

До этого крыша была либо складной вручную, либо тканевой. Боковые зеркала с ультразвуковым очистителем воды. Впервые эта инновация появилась на Toyota Celsior, хотя позднее от этой идеи отказались.

1990-е годы:

GPS-навигация с голосовыми подсказками - первые модели с этой технологией: Lexus LS400 и Toyota Celsior.

- первые модели с этой технологией: Lexus LS400 и Toyota Celsior. Первый серийный гибридный бензиновый двигатель. Prius стал первым автомобилем с гибридной силовой установкой.

Prius стал первым автомобилем с гибридной силовой установкой. Тормоза с рекуперацией энергии. Система, которая сохраняет энергию при торможении, впервые появилась на Prius.

Система, которая сохраняет энергию при торможении, впервые появилась на Prius. Боковая подушка безопасности. Это шторка, защищающая голову и шею, впервые была внедрена в Toyota Progress.

Это шторка, защищающая голову и шею, впервые была внедрена в Toyota Progress. Складывающиеся задние сиденья. В компактвэне Fun Cargo появилась возможность превратить задний ряд сидений в ровный пол для перевозки грузов.

2000-е годы:

Гибридный дизельный грузовик Dyna.

К амеры наблюдения по бокам и впереди. Такая система появилась на кроссовере Toyota Harrier.

Такая система появилась на кроссовере Toyota Harrier. Круиз-контроль с низкой скоростью. Люксовая опция, которая впервые появилась в представительском седане Toyota Crown Majesta.

Люксовая опция, которая впервые появилась в представительском седане Toyota Crown Majesta. Система предупреждения о столкновении, отслеживающая реакцию водителя. Она спасала владельцев Lexus GS450h.

Она спасала владельцев Lexus GS450h. Полностью светодиодные передние фары. В Lexus LS600h были использованы светодиоды для передних фар, до этого они использовались только для задних.

В Lexus LS600h были использованы светодиоды для передних фар, до этого они использовались только для задних. Адаптивная оптика. Система, изменяющая направление фар в зависимости от скорости и поворота колёс, была представлена на Toyota Harrier.

Система, изменяющая направление фар в зависимости от скорости и поворота колёс, была представлена на Toyota Harrier. Шины с технологией Run-flat. Toyota первой предложила эти шины для серийных автомобилей, установив их на европейские версии RAV4.

Будущее Toyota и водородные технологии

В 2013 году Toyota представила первый в мире серийный автомобиль на топливных элементах — водородную Toyota Mirai. С тех пор компания сосредоточилась на развитии водородных технологий, утверждая, что будущее за гибридами, а не полностью электрическими автомобилями.

Многие из этих инноваций были внедрены на моделях, таких как Toyota Soarer, Crown и Crown Majesta, и эти автомобили остаются символами исторического прогресса в автомобильной промышленности.

Уточнения

Toyota - японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

