Подготовка к дальнему путешествию: как не стать жертвой усталости

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Отправляясь в дальнюю поездку на собственном автомобиле, важно не только рассчитывать на удовольствие от путешествия, но и грамотно подготовиться, чтобы избежать усталости и неприятных ситуаций, возникающих из-за длительного пребывания за рулём.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Правильная подготовка

Перед путешествием необходимо обеспечить себе полноценный сон. Переутомление или нехватка сна может привести к опасности на дороге. Нельзя садиться за руль, если чувствуешь себя невыспавшимся. Правильное питание

Не стоит наедаться перед долгим путешествием. Переедание может вызвать сонливость. Лёгкий перекус и чашка кофе перед выездом будут идеальны. Основной приём пищи лучше отложить до первой остановки, например, в кафе. Не ездить в тишине

Долгое время находясь за рулём, без общения или изменений в окружающей обстановке, водителю становится скучно и утомительно. Чтобы предотвратить это, необходимо разговаривать с пассажирами или включить энергичную музыку, которая будет держать вас в тонусе. Короткие остановки

На протяжении долгих поездок важно делать регулярные остановки. Выхаживаясь и меняя обстановку, водитель не только отдыхает, но и повышает свою безопасность на дороге. Стоит выделять время для отдыха, перекуса и, конечно же, для дыхания свежим воздухом.

Главные рекомендации:

Спать перед поездкой Есть лёгкие перекусы Общаться с пассажирами или слушать музыку Делать остановки для отдыха

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

