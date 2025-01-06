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Удобный способ въезда в гараж без страха повредить машину

1:22
Авто

Многим начинающим водителям въезд в гараж становится настоящим испытанием. Они часто боятся задеть наружным зеркалом часть ворот или повредить лакокрасочное покрытие машины. Чтобы избежать неприятностей, приходится постоянно вертеть головой и внимательно следить за тем, насколько ровно автомобиль заходит в помещение. Но есть простой способ сделать этот процесс гораздо легче и менее стрессовым. Он называется "метод ладони".

Подземная парковка
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Суть метода ладони

Чтобы начать, нужно приставить ладонь к боковому зеркалу и запомнить расстояние между ним и краем гаражного проёма. Въезжая в гараж, следите за тем, чтобы промежуток между зеркалом и краем ворот соответствовал ширине вашей кисти. Это позволит вам без лишних волнений точно ориентироваться и избежать проблем.

Достаточно использовать только одно наружное зеркало. Все остальные элементы автомобиля можно оставить без внимания, что значительно упрощает задачу.

Но если вы въезжаете в гараж в первый раз, перед этим стоит убедиться, что проём достаточно широк для вашего автомобиля. После нескольких тренировок этот метод станет для вас интуитивно понятным, и вы сможете без труда въезжать в гараж даже с большим автомобилем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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