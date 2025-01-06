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Важные детали, которые могут выдать реальный пробег подержанного авто

1:36
Авто

Не каждый водитель может позволить себе купить новый автомобиль, но вторичный рынок предлагает немало достойных вариантов. Однако при покупке подержанного транспортного средства важно внимательно проверять его состояние, чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов.

бензобак приборная панель
Фото: wikipediа by Pittigrilli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
бензобак приборная панель

Как проверить реальный пробег подержанного автомобиля

Некоторые продавцы скручивают пробег, чтобы продать автомобиль подороже. Но есть несколько косвенных признаков, которые помогут выявить реальное расстояние, которое прошёл автомобиль.

  1. Повреждения на кузове
    Если лакокрасочное покрытие автомобиля сильно повреждено, с множеством сколов и царапин, то скорее всего, автомобиль уже успел проехать немало километров, несмотря на заявленный пробег.
  2. Состояние обивки сидений
    Если обивка кожаная и на ней появились трещины, это также может свидетельствовать о том, что автомобиль активно использовался. Чем больше повреждений, тем больше километров за спиной у машины.
  3. Изношенные педали
    Стёртые педали — явный признак высокого пробега. В машине с малым километражом они не будут так изношены. Если продавец утверждает, что автомобиль был в редких поездках, но вид педалей оставляет желать лучшего, вероятно, он пытается скрыть правду.

Не верьте только словам продавца. Если все эти признаки указывают на значительный пробег, а данные на одометре говорят об обратном, будьте настороже и подумайте дважды, прежде чем принимать решение о покупке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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