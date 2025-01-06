Устранение скрипа щеток стеклоочистителя: пошаговая инструкция

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Скрип щёток стеклоочистителя — это знакомая проблема для многих водителей, которая может возникнуть даже после замены дворников. Но существует простой способ устранить этот неприятный звук, не тратя время и деньги на замену комплектующих.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вид с лобового стекла

Как избавиться от скрипа дворников

Причина скрипа чаще всего кроется в неправильном положении поводков. Чтобы решить проблему, вам понадобятся плоскогубцы и ветошь.

Поднимите щётки в сервисное положение. Оцените их расположение относительно лобового стекла. Если щётки завалены в одну из сторон и не расположены перпендикулярно стеклу, исправьте это положение. Для этого аккуратно приложите плоскогубцы к поводку через ветошь и измените его положение так, чтобы щётка встала ровно.

Важно не тянуть слишком сильно, чтобы не повредить металлическую конструкцию поводка. Этот простой шаг поможет избавиться от скрипа и вернуть щётки в рабочее состояние.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

