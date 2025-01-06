Устранение скрипа щеток стеклоочистителя: пошаговая инструкция

Скрип щёток стеклоочистителя — это знакомая проблема для многих водителей, которая может возникнуть даже после замены дворников. Но существует простой способ устранить этот неприятный звук, не тратя время и деньги на замену комплектующих.
Причина скрипа чаще всего кроется в неправильном положении поводков. Чтобы решить проблему, вам понадобятся плоскогубцы и ветошь.
Важно не тянуть слишком сильно, чтобы не повредить металлическую конструкцию поводка. Этот простой шаг поможет избавиться от скрипа и вернуть щётки в рабочее состояние.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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