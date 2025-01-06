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Как выбрать машину, которая всегда будет выглядеть чистой

1:44
Авто

Многие водители не любят часто бывать на автомойке — и это понятно. Время ограничено, а поездки на мойку требуют и времени, и усилий. Но есть хитрость, которая поможет сохранить чистоту автомобиля, не тратя на это лишние часы. Всё дело в правильном цвете машины.

Автомойка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомойка

Цвет имеет значение

Какие цвета делают загрязнения менее заметными, а какие наоборот — подчёркивают пыль и грязь? Очень часто слышно мнение, что чёрный цвет — это идеальный выбор, потому что на нём грязь не видна. Однако, как ни странно, это не совсем так. На чёрных машинах пыль и пятачки грязи заметны куда больше, чем на других оттенках. Так что чёрный — это не лучший вариант для тех, кто не хочет часто посещать автомойку.

Какой цвет лучше выбрать

Лучшим выбором станет серебристый автомобиль. Такой цвет, как ни странно, является одним из самых "прощающих" в плане загрязнений. Машина будет выглядеть чистой гораздо дольше, чем модели других оттенков. Всё потому, что загрязнения не так заметны на светлых и серебристых оттенках, и они сливаются с общим фоном.

Серый — ещё один "победитель", если вы хотите реже мыть свою машину. Транспортные средства в таких оттенках будут выглядеть ухоженно и чисто даже после долгих поездок.

Идеальный цвет для занятых водителей

Если вы цените своё время и не хотите лишний раз тратить его на визиты в автомойку, выбирайте серебристый или серый — эти оттенки подойдут лучше всего. Меньше заметных загрязнений — больше времени для других дел.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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