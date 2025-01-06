39-й президент США Джимми Картер распознавал спортивные автомобили по звуку двигателя

Джимми Картер, 39-й президент США, имел страсть к спортивным автомобилям и автогонкам.
Перед вступлением в должность президента он работал продавцом билетов на гонки NASCAR в Атланте.
В качестве губернатора Джорджии он принимал гонщиков у себя в резиденции.
Картер часто посещал гонки NASCAR в Атланте и Себринг. Он мог легко распознать спортивные автомобили по звуку их моторов.
Особую любовь он испытывал к Chevrolet Corvette, который издавал звук, напоминающий трактор, но при этом был очень быстрым, сообщает autoweek.com.
Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Официальные государственные похороны запланированы на 9 января в Вашингтоне.
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