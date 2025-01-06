39-й президент США Джимми Картер распознавал спортивные автомобили по звуку двигателя

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Джимми Картер, 39-й президент США, имел страсть к спортивным автомобилям и автогонкам.

Фото: Wikipedia by Clément Bucco-Lechat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Corvette

Перед вступлением в должность президента он работал продавцом билетов на гонки NASCAR в Атланте.

В качестве губернатора Джорджии он принимал гонщиков у себя в резиденции.

Картер часто посещал гонки NASCAR в Атланте и Себринг. Он мог легко распознать спортивные автомобили по звуку их моторов.

Особую любовь он испытывал к Chevrolet Corvette, который издавал звук, напоминающий трактор, но при этом был очень быстрым, сообщает autoweek.com.

Джимми Картер ушел из жизни в возрасте 100 лет. Официальные государственные похороны запланированы на 9 января в Вашингтоне.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

