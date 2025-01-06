Чистый кузов авто — действительно ли это важно для уменьшения расхода топлива

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Дополнительный вес в 100 кг может увеличить расход топлива приблизительно на 0,3 л на каждые 100 км, что едва заметно в реальных условиях эксплуатации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомойка

Поэтому грязь на кузове автомобиля не оказывает влияния на его скорость и расход топлива, пишет "За рулем".

Перерасход топлива наиболее заметен в длительных пробках или при резком старте.

В Правилах дорожного движения (ПДД) и Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет запрета на передвижение на грязном автомобиле. Однако грязный автомобиль может привлечь внимание сотрудников ГАИ, что может привести к наложению штрафов. Нечитаемый номер, а также грязные фары и фонари могут стать основанием для назначения штрафа.

Опасности мойки зимой:

Мойка автомобиля в холодную погоду может быть опасна для кузова из-за замерзания воды и появления микротрещин.

Рекомендуется использовать такие мойки зимой, где автомобили не только моют, но и сушат.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза.

