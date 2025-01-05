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Кондиционер против климат-контроля — что выбрать для авто

1:28
Авто

Сложно переоценить важность кондиционеров в авто.

авто кондиционер
Фото: wikipediа by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
авто кондиционер

К счастью, практически все автомобили сегодня оснащены этой полезной функцией, за исключением, пожалуй, самых простых моделей бюджетного сегмента.

В более высоких комплектациях многих автомобилей уже можно встретить климат-контроль, а в более дорогих версиях он может быть двух- или даже трехзонным.

Так в чем же заключается разница между обычным кондиционером и климат-контролем, и стоит ли переплачивать за эту функцию?

Если на улице очень жарко, необходимо включить кондиционер на максимальную мощность, а если машина попадает в тень — наоборот, убавить и сделать потеплее. В итоге получается, что нужно время от времени отвлекаться от дороги, чтобы отрегулировать кондиционер. Кроме того, часто добиться комфортной температуры на протяжении всего маршрута не удается, и есть риск простудиться.

Все эти проблемы решает система климат-контроля. Внешне она отличается от обычного кондиционера наличием дисплея, на котором отображается заданная температура, и кнопкой "Auto". Это означает, что достаточно установить желаемую температуру, и система будет поддерживать ее автоматически. Единственным минусом по сравнению с обычным кондиционером является более сложная конструкция и, как следствие, меньшая надежность системы, сообщает actualno. com.

Уточнения

Диспле́й — электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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