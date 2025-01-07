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Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа

Авто

Замена моторного масла — один из ключевых моментов в обслуживании автомобиля. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал о четырёх способах, которые помогут определить, когда нужно менять масло, чтобы сохранить двигатель в отличном состоянии.

Моторное масло
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Моторное масло

  1. Замена масла по календарю
    Согласно сервисной книжке, масло нужно менять не реже одного раза в год, даже если автомобиль проехал всего 2-3 тысячи километров. Со временем масло теряет свои свойства, даже если машина практически не используется. Однако многие автовладельцы забывают об этом требовании, что может привести к преждевременному износу двигателя.

  2. Замена масла по пробегу
    Обычно масло меняют через каждые 10-15 тысяч километров. Но этот интервал актуален только для идеальных условий эксплуатации. В реальной жизни большинство автомобилистов сталкиваются с тяжёлыми условиями, такими как: частые холодные пуски двигателя, короткие поездки, движение в пробках, езда по бездорожью, буксировка прицепа или перевозка тяжёлых грузов, высокая скорость (более 120 км/ч). В таких ситуациях эксперт советует сокращать интервал замены масла вдвое — до 5-7 тысяч километров.

  3. Замена масла по моточасам
    Для автомобилей, которые часто стоят с работающим двигателем, например, в пробках или при долгих прогревах зимой, лучше ориентироваться на моточасы. Некоторые автовладельцы устанавливают специальные приборы для их подсчёта. Если такого прибора нет, можно рассчитать моточасы по средней скорости и пробегу. Этот метод особенно полезен для машин, эксплуатируемых в городских условиях.

  4. Оценка состояния масла
    Самый простой способ — проверить масло на щупе. Если оно стало полностью чёрным или приобрело запах гари, значит, его нужно заменить. Также признаком необходимости замены может быть повышенный угар масла — когда оно начинает быстро уменьшаться в уровне.

"В тяжёлых условиях эксплуатации не экономьте на замене масла. Своевременная замена поможет избежать серьёзных проблем с двигателем", — подчёркивает Алексей Ревин.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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