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Бюджетный выбор: пять автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей

2:14
Авто

Несмотря на рост цен на автомобильном рынке России, найти транспортное средство в пределах 500 тысяч рублей всё ещё возможно. Правда, речь идёт о подержанных моделях, которые, как правило, потребуют дополнительных вложений. Издание Autonews составило список популярных вариантов.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Какие автомобили доступны за 500 тысяч рублей

  1. Kia Sportage (2004 год)
    За эту сумму можно приобрести кроссовер с большим пробегом. Однако следует быть готовым к значительным расходам на восстановление и обслуживание.

  2. Skoda Yeti (2013 год)
    Автомобиль компактного класса, который обойдётся немного дороже: к базовой цене придётся добавить 30-50 тысяч рублей для приведения машины в порядок после покупки.

  3. Ford Focus (2007-2010 годы)
    Надёжный и популярный в своё время седан. За 500 тысяч рублей можно найти экземпляр с пробегом от 300 тысяч километров. Однако потребуется тщательная проверка состояния авто.

  4. Mitsubishi Lancer
    Легендарный японский седан с четырёхдверным кузовом. Предлагаются автомобили с пробегом от 150 тысяч километров, что делает его интересным вариантом для любителей японского автопрома.

  5. Datsun on-DO (2019 год)
    Бюджетный седан с небольшим пробегом (от 65 до 80 тысяч километров). Это самый свежий автомобиль в списке, который подойдёт тем, кто ищет надёжный транспорт на каждый день.

Что важно учитывать

При покупке подержанного автомобиля за 500 тысяч рублей стоит учитывать следующие моменты:

  • Все автомобили из списка потребуют технической проверки перед покупкой.
  • Некоторые модели, такие как Skoda Yeti или Kia Sportage, могут потребовать значительных вложений в обслуживание.
  • Учитывайте пробег: чем он выше, тем выше вероятность необходимости замены ключевых узлов.

Выбор авто за эту сумму может быть ограниченным, но с тщательной проверкой и разумным подходом вы сможете найти достойный вариант.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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