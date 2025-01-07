Бюджетный выбор: пять автомобилей с пробегом за 500 тысяч рублей

Несмотря на рост цен на автомобильном рынке России, найти транспортное средство в пределах 500 тысяч рублей всё ещё возможно. Правда, речь идёт о подержанных моделях, которые, как правило, потребуют дополнительных вложений. Издание Autonews составило список популярных вариантов.
Kia Sportage (2004 год)
За эту сумму можно приобрести кроссовер с большим пробегом. Однако следует быть готовым к значительным расходам на восстановление и обслуживание.
Skoda Yeti (2013 год)
Автомобиль компактного класса, который обойдётся немного дороже: к базовой цене придётся добавить 30-50 тысяч рублей для приведения машины в порядок после покупки.
Ford Focus (2007-2010 годы)
Надёжный и популярный в своё время седан. За 500 тысяч рублей можно найти экземпляр с пробегом от 300 тысяч километров. Однако потребуется тщательная проверка состояния авто.
Mitsubishi Lancer
Легендарный японский седан с четырёхдверным кузовом. Предлагаются автомобили с пробегом от 150 тысяч километров, что делает его интересным вариантом для любителей японского автопрома.
Datsun on-DO (2019 год)
Бюджетный седан с небольшим пробегом (от 65 до 80 тысяч километров). Это самый свежий автомобиль в списке, который подойдёт тем, кто ищет надёжный транспорт на каждый день.
При покупке подержанного автомобиля за 500 тысяч рублей стоит учитывать следующие моменты:
Выбор авто за эту сумму может быть ограниченным, но с тщательной проверкой и разумным подходом вы сможете найти достойный вариант.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.