Все жёлтые индикаторы на приборной панели: полный список с пояснениями

Все индикаторы на приборной панели автомобиля имеют свою цветовую кодировку. Зелёные и синие значки сообщают о работе различных систем, таких как ближний или дальний свет. Жёлтые индикаторы сигнализируют о неисправностях или необходимости технического обслуживания. Они позволяют продолжить движение, но требуют внимательного отношения к состоянию автомобиля.
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель
Основные жёлтые индикаторы и их значение
Лампочка с восклицательным знаком – перегорела одна из ламп внешней светотехники.
Изображение двигателя или надпись CHECK ENGINE – обнаружены проблемы с двигателем, требуется диагностика.
Двигатель со стрелкой вниз – мощность двигателя снижена.
Бачок или канистра с вентилятором – низкий уровень охлаждающей жидкости.
Человечек с ремнём безопасности и надпись SIDE AIRBAG OFF – отключена подушка безопасности у переднего пассажира.
Надпись RSCA OFF – боковые подушки безопасности не работают.
Шина с восклицательным знаком – давление в шине упало на 25% ниже нормы (при дальнейшем падении значок станет красным).
Иконка «скользящего» автомобиля и надпись VDC OFF, DSC OFF, VCS OFF – отключена система стабилизации.
«Скользящий» автомобиль с надписью ABS – проблемы с антиблокировочной системой тормозов.
Треугольник с восклицательным знаком – общая ошибка в системах автомобиля.
Жёлтая ось с рычагами – неисправности в трансмиссии.
Кружок с ботинком и скобками вокруг – напоминание нажать тормоз при переключении режимов АКП.
Кружок с восклицательным знаком и скобками – проблемы с распределением тормозных усилий.
Кружок с молнией и скобками – неисправность электронного стояночного тормоза.
Иконка с четырьмя колесами и надпись 4×2 – активирован привод на одну ось.
Иконка с четырьмя колесами и надпись 4×4 AUTO – автоматическое подключение полного привода.
Надпись 4×4 LOW или 4LO – включён понижающий ряд трансмиссии.
Надпись 4×4 HIGH или 4HI – включён повышающий ряд трансмиссии.
Надпись AWD LOCK или LOCK – заблокирован дифференциал.
Зарядная колонка с проводом – батарея электрокара или гибрида разряжена.
Заправочная колонка – низкий уровень топлива.
Надпись GAS – мало газа в авто с газовым топливом.
Лобовое стекло с пунктирным фонтаном – низкий уровень стеклоомывающей жидкости.
Что делать, если загорелся жёлтый индикатор
Жёлтые индикаторы не требуют немедленной остановки, но игнорировать их нельзя. Проверьте указанную систему, устраните неисправность или обратитесь к специалисту. Это поможет избежать более серьёзных поломок и дополнительных расходов.