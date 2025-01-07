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Все жёлтые индикаторы на приборной панели: полный список с пояснениями

Авто

Все индикаторы на приборной панели автомобиля имеют свою цветовую кодировку. Зелёные и синие значки сообщают о работе различных систем, таких как ближний или дальний свет. Жёлтые индикаторы сигнализируют о неисправностях или необходимости технического обслуживания. Они позволяют продолжить движение, но требуют внимательного отношения к состоянию автомобиля.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Основные жёлтые индикаторы и их значение

  1. Лампочка с восклицательным знаком – перегорела одна из ламп внешней светотехники.
  2. Изображение двигателя или надпись CHECK ENGINE – обнаружены проблемы с двигателем, требуется диагностика.
  3. Двигатель со стрелкой вниз – мощность двигателя снижена.
  4. Бачок или канистра с вентилятором – низкий уровень охлаждающей жидкости.
  5. Человечек с ремнём безопасности и надпись SIDE AIRBAG OFF – отключена подушка безопасности у переднего пассажира.
  6. Надпись RSCA OFF – боковые подушки безопасности не работают.
  7. Шина с восклицательным знаком – давление в шине упало на 25% ниже нормы (при дальнейшем падении значок станет красным).
  8. Иконка «скользящего» автомобиля и надпись VDC OFF, DSC OFF, VCS OFF – отключена система стабилизации.
  9. «Скользящий» автомобиль с надписью ABS – проблемы с антиблокировочной системой тормозов.
  10. Треугольник с восклицательным знаком – общая ошибка в системах автомобиля.
  11. Жёлтая ось с рычагами – неисправности в трансмиссии.
  12. Кружок с ботинком и скобками вокруг – напоминание нажать тормоз при переключении режимов АКП.
  13. Кружок с восклицательным знаком и скобками – проблемы с распределением тормозных усилий.
  14. Кружок с молнией и скобками – неисправность электронного стояночного тормоза.
  15. Иконка с четырьмя колесами и надпись 4×2 – активирован привод на одну ось.
  16. Иконка с четырьмя колесами и надпись 4×4 AUTO – автоматическое подключение полного привода.
  17. Надпись 4×4 LOW или 4LO – включён понижающий ряд трансмиссии.
  18. Надпись 4×4 HIGH или 4HI – включён повышающий ряд трансмиссии.
  19. Надпись AWD LOCK или LOCK – заблокирован дифференциал.
  20. Зарядная колонка с проводом – батарея электрокара или гибрида разряжена.
  21. Заправочная колонка – низкий уровень топлива.
  22. Надпись GAS – мало газа в авто с газовым топливом.
  23. Лобовое стекло с пунктирным фонтаном – низкий уровень стеклоомывающей жидкости.

Что делать, если загорелся жёлтый индикатор

Жёлтые индикаторы не требуют немедленной остановки, но игнорировать их нельзя. Проверьте указанную систему, устраните неисправность или обратитесь к специалисту. Это поможет избежать более серьёзных поломок и дополнительных расходов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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