Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уровень IQ у россиян оказался выше, чем у жителей многих других стран
Правильный выбор места для высадки рассады баклажанов
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений
Секреты безопасного питания: холестерин под контролем
Простое движение для плоского живота и рельефного пресса
Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха
Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию
Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев

Риски подержанных авто: как избежать ошибок при покупке

2:41
Авто

Покупка подержанного автомобиля может стать удачной сделкой, если знать, на что обращать внимание. Однако, без должной проверки можно столкнуться с проблемным вариантом, который потребует значительных вложений в ремонт. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как выбрать надёжное авто и избежать неприятностей.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Где искать машину

Сергей Зиновьев советует отдавать предпочтение официальным трейд-ин программам или частным продавцам. При этом мелкие автосалоны‑перекупщики стоит обходить стороной: риск скрученного пробега у них значительно выше. Ещё одно важное правило — избегать автомобилей с таксомоторным прошлым.

— Машины из такси могут выглядеть прекрасно, но пробег в три года обычно означает 300 000 км. Ходовая часть и основные агрегаты уже сильно изношены, — объясняет эксперт.

На что обратить внимание

  1. ПТС и история авто
    — Дубликаты ПТС лучше обходить стороной, они нередко скрывают сомнительное прошлое автомобиля. Идеально, если машина принадлежала одному-двум владельцам, а сервисная книжка содержит отметки о пробегах.

  2. Проверка кузова толщиномером
    Этот прибор поможет определить, перекрашивался ли кузов. Важно проверить равномерность слоёв краски, чтобы исключить скрытые повреждения.

  3. Состояние салона и органов управления
    — Пробег стоит сопоставить с износом рулевого колеса, сидений, дверных ручек и ветрового стекла. Сильный износ при заявленном небольшом пробеге — повод задуматься.

  4. Тест-драйв
    Обязательно проверяйте автомобиль на ходу: прислушайтесь к звукам, оцените плавность переключения передач и проверьте выхлоп на предмет посторонних запахов.

  5. Наличие машины
    Если продавец говорит, что автомобиль можно будет посмотреть через неделю, лучше отказаться от сделки. Это может быть уловка, предупреждает Зиновьев.

Что ещё учитывать

Выбрав подходящий вариант, лучше посмотреть ещё несколько машин для сравнения. Это займёт время, но позволит сделать правильный выбор. Для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км Зиновьев рекомендует проводить профессиональную диагностику, чтобы выявить скрытые проблемы.

Наконец, избегайте редких и экзотических моделей. Популярные массовые автомобили проще в обслуживании, и с запчастями для них не возникнет проблем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Красота и стиль
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Эти три растения могут уничтожить ваш сад: избавьтесь от них
Последние материалы
Украинская гривна рухнула до исторического минимума
Ледовые хребты Арктики исчезают: неожиданные данные за 30 лет наблюдений
Секреты безопасного питания: холестерин под контролем
Простое движение для плоского живота и рельефного пресса
Исландия возглавила рейтинг мест для спокойного отдыха
Как Toyota сделала автомобили умнее: 10 технологий, изменивших индустрию
Как правильно обращаться с холкой кошки: советы для владельцев
Как приготовить узвар, чтобы он был и полезным и вкусным
Как убрать растяжки в домашних условиях и сделать кожу гладкой?
Риски подержанных авто: как избежать ошибок при покупке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.