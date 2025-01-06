Риски подержанных авто: как избежать ошибок при покупке

2:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанного автомобиля может стать удачной сделкой, если знать, на что обращать внимание. Однако, без должной проверки можно столкнуться с проблемным вариантом, который потребует значительных вложений в ремонт. Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как выбрать надёжное авто и избежать неприятностей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

Где искать машину

Сергей Зиновьев советует отдавать предпочтение официальным трейд-ин программам или частным продавцам. При этом мелкие автосалоны‑перекупщики стоит обходить стороной: риск скрученного пробега у них значительно выше. Ещё одно важное правило — избегать автомобилей с таксомоторным прошлым.

— Машины из такси могут выглядеть прекрасно, но пробег в три года обычно означает 300 000 км. Ходовая часть и основные агрегаты уже сильно изношены, — объясняет эксперт.

На что обратить внимание

ПТС и история авто

— Дубликаты ПТС лучше обходить стороной, они нередко скрывают сомнительное прошлое автомобиля. Идеально, если машина принадлежала одному-двум владельцам, а сервисная книжка содержит отметки о пробегах. Проверка кузова толщиномером

Этот прибор поможет определить, перекрашивался ли кузов. Важно проверить равномерность слоёв краски, чтобы исключить скрытые повреждения. Состояние салона и органов управления

— Пробег стоит сопоставить с износом рулевого колеса, сидений, дверных ручек и ветрового стекла. Сильный износ при заявленном небольшом пробеге — повод задуматься. Тест-драйв

Обязательно проверяйте автомобиль на ходу: прислушайтесь к звукам, оцените плавность переключения передач и проверьте выхлоп на предмет посторонних запахов. Наличие машины

Если продавец говорит, что автомобиль можно будет посмотреть через неделю, лучше отказаться от сделки. Это может быть уловка, предупреждает Зиновьев.

Что ещё учитывать

Выбрав подходящий вариант, лучше посмотреть ещё несколько машин для сравнения. Это займёт время, но позволит сделать правильный выбор. Для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км Зиновьев рекомендует проводить профессиональную диагностику, чтобы выявить скрытые проблемы.

Наконец, избегайте редких и экзотических моделей. Популярные массовые автомобили проще в обслуживании, и с запчастями для них не возникнет проблем.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

