Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке

Некоторые водители стремятся сократить расходы на эксплуатацию автомобиля, выбирая сомнительные методы экономии. Однако, как отметил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин, такие действия могут привести к серьёзным последствиям и лишним затратам.
Михаил Колодочкин поделился своим взглядом на популярные способы экономии, которые могут навредить автомобилю:
Использование АИ-92 вместо АИ-95
— Мотор, рассчитанный на 95-й бензин, действительно сможет работать на 92-м, но с пониженной мощностью, — объясняет эксперт. Однако важно строго следовать рекомендациям производителя. Если в инструкции указан исключительно АИ-95, использование другого топлива может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании. Автосервисы часто проверяют пробы топлива из бака, и наличие "неразрешённого" АИ-92 может лишить вас бесплатного ремонта.
Экономия на охлаждающей жидкости
Колодочкин предупреждает, что старый или некачественный антифриз теряет свои свойства, что может вызвать:
Своевременная замена охлаждающей жидкости — это не лишняя трата, а залог надёжной работы двигателя.
Пренебрежение уходом за кузовом
— Кузов — самый дорогой элемент конструкции автомобиля, — напоминает эксперт. Грязь, микротрещины и сколы в лакокрасочном покрытии со временем приводят к коррозии. Регулярная мойка и устранение повреждений покрытия помогут продлить срок службы кузова.
Экономия на важных деталях
Использование дешёвых запчастей для ключевых узлов автомобиля может привести к трагическим последствиям. Эксперт подчёркивает, что особенно важно не экономить на элементах, от которых зависит безопасность.
Дешёвое масло и редкая замена
Покупка самого дешёвого масла или чрезмерное увеличение интервалов замены могут нанести вред двигателю. Единственное исключение — автомобили, которые проезжают менее 1000 км в год, им можно допустить более редкую замену масла.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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