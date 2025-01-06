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Не экономьте на этих вещах: как сохранить автомобиль в порядке

2:22
Авто

Некоторые водители стремятся сократить расходы на эксплуатацию автомобиля, выбирая сомнительные методы экономии. Однако, как отметил эксперт журнала "За рулем" Михаил Колодочкин, такие действия могут привести к серьёзным последствиям и лишним затратам.

Автомобиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин поделился своим взглядом на популярные способы экономии, которые могут навредить автомобилю:

Использование АИ-92 вместо АИ-95

— Мотор, рассчитанный на 95-й бензин, действительно сможет работать на 92-м, но с пониженной мощностью, — объясняет эксперт. Однако важно строго следовать рекомендациям производителя. Если в инструкции указан исключительно АИ-95, использование другого топлива может стать причиной отказа в гарантийном обслуживании. Автосервисы часто проверяют пробы топлива из бака, и наличие "неразрешённого" АИ-92 может лишить вас бесплатного ремонта.

Экономия на охлаждающей жидкости

Колодочкин предупреждает, что старый или некачественный антифриз теряет свои свойства, что может вызвать:

  • перегрев двигателя,
  • окисление металлических деталей,
  • разрушение термостата,
  • кавитацию и другие серьёзные проблемы.

Своевременная замена охлаждающей жидкости — это не лишняя трата, а залог надёжной работы двигателя.

Пренебрежение уходом за кузовом

— Кузов — самый дорогой элемент конструкции автомобиля, — напоминает эксперт. Грязь, микротрещины и сколы в лакокрасочном покрытии со временем приводят к коррозии. Регулярная мойка и устранение повреждений покрытия помогут продлить срок службы кузова.

Экономия на важных деталях

Использование дешёвых запчастей для ключевых узлов автомобиля может привести к трагическим последствиям. Эксперт подчёркивает, что особенно важно не экономить на элементах, от которых зависит безопасность.

Дешёвое масло и редкая замена

Покупка самого дешёвого масла или чрезмерное увеличение интервалов замены могут нанести вред двигателю. Единственное исключение — автомобили, которые проезжают менее 1000 км в год, им можно допустить более редкую замену масла.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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