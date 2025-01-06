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Техосмотр по требованию ГИБДД: что делать, если выписали предписание

2:23
Авто

Автомобилисты в России уже привыкли, что диагностическая карта больше не требуется для повседневного вождения. Однако изменения в правилах дорожного движения вернули этот документ в определённых ситуациях. Теперь сотрудники ГИБДД могут направить водителя на внеочередной техосмотр, если будут выявлены определённые неисправности.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Когда требуется внеочередной техосмотр

Согласно обновлённым правилам, инспекторы ДПС имеют право проверить техническое состояние автомобиля прямо на дороге. Если выявлены неисправности, эксплуатация такого транспортного средства запрещается. Вот наиболее распространённые причины для направления на техосмотр:

  1. Установленная нештатная выхлопная система.
  2. Светодиоды в фарах, не предусмотренные заводской комплектацией.
  3. Колёсные диски нестандартного размера.
  4. Неисправная система ABS.
  5. Проблемы с рулевым управлением.

Если инспектор обнаружит такие нарушения, он выпишет штраф в размере 500 рублей (согласно статье 12.5 КоАП РФ) и выдаст предписание на устранение поломок. После этого владелец автомобиля обязан пройти техосмотр и получить диагностическую карту в электронном виде.

История изменений

Ещё в 2019 году российское законодательство освободило большинство автомобилистов от необходимости регулярного прохождения техосмотра. Однако недавние изменения в ПДД пересмотрели подход к диагностике. Теперь инспекторы могут направить транспортное средство на проверку даже при обычной остановке для проверки документов.

Повторное нарушение: что грозит

Если автомобилист проигнорирует предписание или будет остановлен с той же неисправностью после первой проверки, штраф увеличится до 2000 рублей. Только устранение всех неисправностей и успешное прохождение техосмотра позволят продолжить эксплуатацию автомобиля на дорогах общего пользования.

Что важно помнить

Владельцам машин с нестандартными модификациями стоит заранее оценить их соответствие требованиям производителя и ПДД. Это поможет избежать штрафов и необходимости проходить внеочередной техосмотр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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