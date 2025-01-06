Что означают зелёные индикаторы на приборной панели вашего автомобиля

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков и систем контроля, которые помогают водителю отслеживать состояние машины. Зелёные индикаторы на приборной панели относятся к категории информационных значков. Они сигнализируют о работе тех или иных систем в штатном режиме и не требуют срочного вмешательства.
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель
Основные функции индикаторов
Информационные: сообщают о включении определённых систем или режимов.
Предупреждающие: предупреждают о некритичных проблемах, например, об отсутствии стеклоомывающей жидкости.
Требующие немедленной реакции: сигнализируют о серьёзных проблемах, которые могут повлиять на безопасность.
Зелёные значки относятся к первой категории. Вот их значения:
Зелёные индикаторы на приборной панели
Зелёная лампочка – включена внешняя светотехника.
Зелёный фонарь с горизонтальными полосками – активирован ближний свет.
Синий фонарь с горизонтальными полосками – работает дальний свет.
Зелёный фонарь с полосками и буквой А (или надписью Auto) – включён автоматический режим переключения ближнего/дальнего света.
Два зелёных фонаря, светящих в разные стороны – работают габаритные огни.
Зелёный фонарь с диагональными полосками, перечёркнутыми волнистой линией – включены противотуманные фары.
Мигающая зелёная стрелка (правая/левая) – работает указатель поворота.
Зелёные стрелки мигают одновременно – включена аварийная сигнализация.
Зелёная надпись CRUISE/SET/ACC или иконка спидометра со стрелкой – активирован круиз-контроль.
Надпись HOLD/AUTO HOLD – работает автоматическая активация тормозов.
Зелёный ключ – штатная сигнализация или иммобилайзер распознают ключ.
Надпись PWR – активирован спортивный режим двигателя и АКП.
Зелёная надпись 2nd STRT – включён режим старта со второй передачи (АКП).
Иконка ENG A-STOP – двигатель выключен системой «старт-стоп».
Зелёная машина на склоне или бездорожье – работает ассистент движения по пересечённой местности.
Иконка конуса и буква P с волнами – активирован парктроник.
Зелёная надпись ECO или иконка растения – включён экономичный режим.
Надпись COMFORT/SPORT или амортизатор – выбран режим подвески.
Зелёная надпись TOW – активирован режим буксировки.
Зелёная вилка – идёт зарядка батареи.
Зелёная надпись EV – гибрид двигается на электричестве.
Зелёная стрелка вверх/надпись SHIFT – требуется переключение на повышенную передачу (МКП).
Иконка с четырьмя колесами или надпись AWD – включён полный привод.
Почему важно знать значения индикаторов?
Зелёные значки – это ваш помощник в понимании работы автомобиля. Они дают информацию о текущих режимах и функциях, позволяя использовать их максимально эффективно.