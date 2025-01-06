Что означают зелёные индикаторы на приборной панели вашего автомобиля

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Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков и систем контроля, которые помогают водителю отслеживать состояние машины. Зелёные индикаторы на приборной панели относятся к категории информационных значков. Они сигнализируют о работе тех или иных систем в штатном режиме и не требуют срочного вмешательства.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ приборная панель

Основные функции индикаторов

Информационные: сообщают о включении определённых систем или режимов. Предупреждающие: предупреждают о некритичных проблемах, например, об отсутствии стеклоомывающей жидкости. Требующие немедленной реакции: сигнализируют о серьёзных проблемах, которые могут повлиять на безопасность.

Зелёные значки относятся к первой категории. Вот их значения:

Зелёные индикаторы на приборной панели

Зелёная лампочка – включена внешняя светотехника. Зелёный фонарь с горизонтальными полосками – активирован ближний свет. Синий фонарь с горизонтальными полосками – работает дальний свет. Зелёный фонарь с полосками и буквой А (или надписью Auto) – включён автоматический режим переключения ближнего/дальнего света. Два зелёных фонаря, светящих в разные стороны – работают габаритные огни. Зелёный фонарь с диагональными полосками, перечёркнутыми волнистой линией – включены противотуманные фары. Мигающая зелёная стрелка (правая/левая) – работает указатель поворота. Зелёные стрелки мигают одновременно – включена аварийная сигнализация. Зелёная надпись CRUISE/SET/ACC или иконка спидометра со стрелкой – активирован круиз-контроль. Надпись HOLD/AUTO HOLD – работает автоматическая активация тормозов. Зелёный ключ – штатная сигнализация или иммобилайзер распознают ключ. Надпись PWR – активирован спортивный режим двигателя и АКП. Зелёная надпись 2nd STRT – включён режим старта со второй передачи (АКП). Иконка ENG A-STOP – двигатель выключен системой «старт-стоп». Зелёная машина на склоне или бездорожье – работает ассистент движения по пересечённой местности. Иконка конуса и буква P с волнами – активирован парктроник. Зелёная надпись ECO или иконка растения – включён экономичный режим. Надпись COMFORT/SPORT или амортизатор – выбран режим подвески. Зелёная надпись TOW – активирован режим буксировки. Зелёная вилка – идёт зарядка батареи. Зелёная надпись EV – гибрид двигается на электричестве. Зелёная стрелка вверх/надпись SHIFT – требуется переключение на повышенную передачу (МКП). Иконка с четырьмя колесами или надпись AWD – включён полный привод.

Почему важно знать значения индикаторов?

Зелёные значки – это ваш помощник в понимании работы автомобиля. Они дают информацию о текущих режимах и функциях, позволяя использовать их максимально эффективно.

Уточнения

Контрольно-измерительные приборы автомобиля — измерительные приборы, которые показывают параметры работы автомобиля.

