Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот предмет в автомобиле может спасти вас зимой
Мода и стиль: как не запутаться и выбрать свой путь
Приготовьте яйцо пашот за 2 минуты в микроволновке
Томаты станут слаще: простой трюк с содой для вашего участка
Какой алкоголь может усилить тревогу и беспокойство?
Уникальный хаммам в сердце скалы: почему стоит посетить
Начните 2025 год с йогой: 7-дневный челлендж от любимого инструктора
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Находка из метеорита раскрыла тайну крупнейшего спутника Сатурна

Что означают зелёные индикаторы на приборной панели вашего автомобиля

3:14
Авто

Современные автомобили оснащены большим количеством датчиков и систем контроля, которые помогают водителю отслеживать состояние машины. Зелёные индикаторы на приборной панели относятся к категории информационных значков. Они сигнализируют о работе тех или иных систем в штатном режиме и не требуют срочного вмешательства.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Основные функции индикаторов

  1. Информационные: сообщают о включении определённых систем или режимов.
  2. Предупреждающие: предупреждают о некритичных проблемах, например, об отсутствии стеклоомывающей жидкости.
  3. Требующие немедленной реакции: сигнализируют о серьёзных проблемах, которые могут повлиять на безопасность.

Зелёные значки относятся к первой категории. Вот их значения:

Зелёные индикаторы на приборной панели

  1. Зелёная лампочка – включена внешняя светотехника.
  2. Зелёный фонарь с горизонтальными полосками – активирован ближний свет.
  3. Синий фонарь с горизонтальными полосками – работает дальний свет.
  4. Зелёный фонарь с полосками и буквой А (или надписью Auto) – включён автоматический режим переключения ближнего/дальнего света.
  5. Два зелёных фонаря, светящих в разные стороны – работают габаритные огни.
  6. Зелёный фонарь с диагональными полосками, перечёркнутыми волнистой линией – включены противотуманные фары.
  7. Мигающая зелёная стрелка (правая/левая) – работает указатель поворота.
  8. Зелёные стрелки мигают одновременно – включена аварийная сигнализация.
  9. Зелёная надпись CRUISE/SET/ACC или иконка спидометра со стрелкой – активирован круиз-контроль.
  10. Надпись HOLD/AUTO HOLD – работает автоматическая активация тормозов.
  11. Зелёный ключ – штатная сигнализация или иммобилайзер распознают ключ.
  12. Надпись PWR – активирован спортивный режим двигателя и АКП.
  13. Зелёная надпись 2nd STRT – включён режим старта со второй передачи (АКП).
  14. Иконка ENG A-STOP – двигатель выключен системой «старт-стоп».
  15. Зелёная машина на склоне или бездорожье – работает ассистент движения по пересечённой местности.
  16. Иконка конуса и буква P с волнами – активирован парктроник.
  17. Зелёная надпись ECO или иконка растения – включён экономичный режим.
  18. Надпись COMFORT/SPORT или амортизатор – выбран режим подвески.
  19. Зелёная надпись TOW – активирован режим буксировки.
  20. Зелёная вилка – идёт зарядка батареи.
  21. Зелёная надпись EV – гибрид двигается на электричестве.
  22. Зелёная стрелка вверх/надпись SHIFT – требуется переключение на повышенную передачу (МКП).
  23. Иконка с четырьмя колесами или надпись AWD – включён полный привод.

Почему важно знать значения индикаторов?

Зелёные значки – это ваш помощник в понимании работы автомобиля. Они дают информацию о текущих режимах и функциях, позволяя использовать их максимально эффективно.

Уточнения

Контрольно-измерительные приборы автомобиля — измерительные приборы, которые показывают параметры работы автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Домашние животные
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом Аудио 
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Последние материалы
Томаты станут слаще: простой трюк с содой для вашего участка
Какой алкоголь может усилить тревогу и беспокойство?
Уникальный хаммам в сердце скалы: почему стоит посетить
Начните 2025 год с йогой: 7-дневный челлендж от любимого инструктора
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Находка из метеорита раскрыла тайну крупнейшего спутника Сатурна
Интересные факты об интеллекте слонов
Трамп раскритиковал Великобританию за отказ от добычи ресурсов
Что означают зелёные индикаторы на приборной панели вашего автомобиля
Как правильно обустроить колодец? Пошаговая инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.