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Как избежать примерзания дворников: простые и эффективные решения

1:30
Авто

Зимой каждый водитель сталкивается с проблемой, которая может испортить утренние поездки — это примерзшие щетки стеклоочистителей к лобовому стеклу. Чтобы избежать этой неприятности, некоторые автомобилисты поднимают дворники на ночь. Это действительно помогает, но насколько безопасен этот лайфхак?

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Опасности вертикального положения щеток

По словам опытных водителей, долгое нахождение стеклоочистителей в вертикальном положении может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, это вызывает сильное растягивание пружин, расположенных в основание поводков.

Как следствие, дворники могут плохо прижиматься к стеклу, что затрудняет их работу. В результате грязь плохо удаляется, а иногда даже размазывается по поверхности, оставляя видимые разводы и вызывая неприятный скрип.

Таким образом, поднимать стеклоочистители на ночь — не лучший вариант. Лучше всего воспользоваться альтернативными методами, чтобы избежать примерзания, например, предварительно обработать стекло специальной жидкостью. В идеале, она должна состоять на 70% из девятипроцентного уксуса и на 30% из обычной воды.

Этот простой способ поможет вам избежать проблем с щетками и сделать утренние поездки более комфортными. В этом случае ваше авто будет готово к зиме, и вам не придется переживать о запотевании или примерзании стеклоочистителей.

Уточнения

Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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