Как избежать примерзания дворников: простые и эффективные решения

Зимой каждый водитель сталкивается с проблемой, которая может испортить утренние поездки — это примерзшие щетки стеклоочистителей к лобовому стеклу. Чтобы избежать этой неприятности, некоторые автомобилисты поднимают дворники на ночь. Это действительно помогает, но насколько безопасен этот лайфхак?
По словам опытных водителей, долгое нахождение стеклоочистителей в вертикальном положении может привести к нежелательным последствиям. Во-первых, это вызывает сильное растягивание пружин, расположенных в основание поводков.
Как следствие, дворники могут плохо прижиматься к стеклу, что затрудняет их работу. В результате грязь плохо удаляется, а иногда даже размазывается по поверхности, оставляя видимые разводы и вызывая неприятный скрип.
Таким образом, поднимать стеклоочистители на ночь — не лучший вариант. Лучше всего воспользоваться альтернативными методами, чтобы избежать примерзания, например, предварительно обработать стекло специальной жидкостью. В идеале, она должна состоять на 70% из девятипроцентного уксуса и на 30% из обычной воды.
Этот простой способ поможет вам избежать проблем с щетками и сделать утренние поездки более комфортными. В этом случае ваше авто будет готово к зиме, и вам не придется переживать о запотевании или примерзании стеклоочистителей.
Стеклоочиститель (простореч. «дворники») — устройство, используемое для удаления капель дождя (влаги) и грязи с ветрового стекла и осветительных приборов (автомобилей, других транспортных средств).
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.