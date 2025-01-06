Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что помогает, когда антидепрессанты бессильны
В 2025 году пособие по беременности и родам в России вырастет до миллиона рублей
Что делать, если стерилизованная кошка продолжает проявлять половое поведение
Неприятному запаху — нет! Как использовать для очистки раковин дешёвое и всем доступное средство
Талия уменьшится на 3,26 см! 150 минут, которые изменят вашу фигуру до неузнаваемости
Саблезубый хищник древности: что скрывают окаменелости Майорки
Сочельник: что нужно сделать и что нельзя делать перед великим праздником. Наставления отца Андрея (Сапунова)
Польза воды: как два литра в день влияют на внешний вид и здоровье
Плюсы и минусы полива цветами водой из-под крана

Эта кнопка в машине может ухудшить видимость: когда рециркуляция воздуха становится проблемой

2:12
Авто

Хорошая видимость с водительского места — это не только комфорт, но и основа безопасности на дороге. Однако в условиях мокрого снега есть одна функция в автомобиле, использование которой может существенно ухудшить обзор через лобовое стекло.

автомобиль в снегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль в снегу

Что не стоит нажимать

Функция рециркуляции воздуха часто становится причиной путаницы у водителей, особенно у новичков. Многие включают её случайно или просто не знают, как и когда она используется. Но в снежную погоду рециркуляция может сыграть злую шутку.

Когда за окном мокрый снег, стёкла автомобиля начинают активно запотевать. Если при этом включить рециркуляцию воздуха, ситуация только усугубится: влажный воздух внутри салона циркулирует по замкнутому кругу, вызывая ещё более интенсивное образование конденсата на стёклах.

Как избежать запотевания

Для борьбы с запотеванием стёкол лучше всего использовать кондиционер. Он эффективно сушит воздух, предотвращая оседание влаги. Однако кондиционер теряет свою эффективность, если рециркуляция включена.

Другим решением может стать лёгкое приоткрытие окон. Этот простой способ помогает влажному воздуху выйти из салона, улучшая вентиляцию.

Когда рециркуляция полезна

Рециркуляция воздуха остаётся полезной функцией, если использовать её правильно. Например, она помогает:

  • быстро прогреть салон зимой;
  • избежать попадания выхлопных газов от других машин, особенно на светофорах или в пробках.

Однако злоупотреблять этой функцией не стоит. Длительное использование рециркуляции приводит к снижению уровня кислорода и увеличению концентрации углекислого газа в салоне. Это может негативно сказаться на самочувствии водителя и пассажиров, вызывая усталость или снижение концентрации.

Рециркуляция воздуха — полезная, но требующая грамотного использования функция. В снежную погоду старайтесь её избегать, чтобы сохранить хорошую видимость и обеспечить комфортное вождение.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Наука и техника
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Садоводство, цветоводство
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом Аудио 
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Домашние животные
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Последние материалы
Ядовитые змеи в тропических водах: основные меры предосторожности
Удивительная адаптация: белки, которые охотятся
Цветные светодиоды и стробоскопы в машине: почему это незаконно
Генеральная уборка дома, если вы живёте одни. Советы, как это сделать
Как друзья и семья помогают избежать болезней
Как другие страны будут искоренять коррупцию на Украине
Полифенолы: секрет стройной талии и крепкого сердца
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Считаешь калории? Эксперты назвали роль отслеживания питания для снижения веса
Диетологи предупреждают: вот сколько колбасы можно есть без вреда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.