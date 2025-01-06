Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно мыть полы: советы и рецепты для идеальной чистоты
Удивительная находка: трёхмерная карта в пещере, созданная древним человеком
Как не навредить здоровью, наслаждаясь новогодними блюдами
Более половины стран мира объявили бойкот доллару
История и природа в одном месте: магия города Джей
4 причины, почему нельзя повторно замораживать мясо
Мода и стиль: как не запутаться и выбрать свой путь
Приготовьте яйцо пашот за 2 минуты в микроволновке
Томаты станут слаще: простой трюк с содой для вашего участка

Этот предмет в автомобиле может спасти вас зимой

1:33
Авто

Подготовка автомобиля к зимнему сезону — это не просто формальность, а необходимость, которая может спасти вас в сложной ситуации. Одним из важных этапов является размещение в салоне и багажнике определенных предметов, без которых водителю в холодное время года будет трудно обойтись.

Салон автомобиля Hyundai
Фото: flickr.com by loubeat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля Hyundai

К ним относятся лопата, скребок, щетка, перчатки и буксировочный трос. Однако существует еще один полезный аксессуар, который стоит держать в машине — чистая и сухая кухонная губка.

Зачем нужна губка в автомобиле

Зимой водители часто сталкиваются с проблемой запотевания стекол. Эта неприятность возникает из-за значительных температурных колебаний между внутренней и внешней средой автомобиля. Чтобы минимизировать образование конденсата, рекомендуется проветривать салон и использовать различные сорбенты, такие как соль или силикагель.

Тем не менее, даже при соблюдении всех мер предосторожности, избежать запотевания лобового стекла не всегда удается. В этом случае на помощь приходит кухонная губка. С её помощью можно быстро протереть стекло, не оставляя разводов.

Кроме того, губка может выступать в роли "впитывателя" влаги. Просто оставьте её на сиденье на всю ночь, и это значительно снизит риск конденсата на стеклах утром.

С таким простым и доступным решением подготовка вашего автомобиля к зиме станет проще, а поездки — безопаснее.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Экономика и бизнес
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара Аудио 
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Недвижимость
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод Аудио 
Kia Sportage 2025: обновление, которое впечатляет
Авто
Kia Sportage 2025: обновление, которое впечатляет Аудио 
Популярное
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре

Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.

Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Какие растения любят мульчирование опилками? Запомните этот список
Соседство, которое губит огурцы — что не стоит сажать рядом
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрию Шатунову установили памятную доску на его малой родине
Как быстро и эффективно избавиться от тараканов в доме: экологичный народный метод
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Эксперты объяснили, почему нельзя ставить кошачьи миски с кормом и поилки рядом
Последние материалы
Томаты станут слаще: простой трюк с содой для вашего участка
Какой алкоголь может усилить тревогу и беспокойство?
Уникальный хаммам в сердце скалы: почему стоит посетить
Начните 2025 год с йогой: 7-дневный челлендж от любимого инструктора
Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле
Находка из метеорита раскрыла тайну крупнейшего спутника Сатурна
Интересные факты об интеллекте слонов
Трамп раскритиковал Великобританию за отказ от добычи ресурсов
Что означают зелёные индикаторы на приборной панели вашего автомобиля
Как правильно обустроить колодец? Пошаговая инструкция
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.