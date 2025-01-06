Цветные светодиоды и стробоскопы в машине: почему это незаконно

На первый взгляд, такие автомобильные аксессуары, как компрессоры или зарядные устройства с разноцветной подсветкой, кажутся безобидным способом украсить салон. Однако такие элементы могут вызвать претензии со стороны сотрудников ГИБДД, поскольку нарушают установленные правила.

Фото: Wikipedia by Bezik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили

Запрет на опасные модификации

По правилам дорожного движения любые изменения, влияющие на безопасность автомобиля или искажающие его внешний вид до неузнаваемости, строго запрещены. Это касается не только нестандартных фар, прямоточных выхлопных систем или увеличенных спойлеров, но и декоративных аксессуаров с подсветкой.

Особое внимание уделяется устройствам с яркими светодиодами или стробоскопами, которые всё чаще встречаются в интернет-магазинах. Подсветка таких гаджетов, например зарядных устройств или компрессоров, иногда имитирует световые сигналы спецтранспорта, что вводит в заблуждение других участников дорожного движения.

Опасность "спецсигналов"

Устройства с яркой подсветкой, расположенные на передней панели автомобиля, могут создавать эффект наличия спецсигналов. В результате водители вокруг начинают уступать дорогу или менять траекторию движения, что потенциально создаёт аварийные ситуации. Именно поэтому такие модификации подпадают под действие статьи 12.4 КоАП РФ, запрещающей использование световых устройств, имитирующих спецсигналы, на автомобилях, не относящихся к категории специального транспорта.

Наказание за нарушение

Если инспектор обнаружит подобное устройство в машине, водителю грозит:

штраф до 5000 рублей;

обязательное изъятие запрещённого аксессуара, независимо от его вида – будь то светящийся брелок, подсветка на компрессоре или зарядном устройстве.

Этот запрет направлен на повышение безопасности на дорогах и устранение факторов, которые могут вводить других водителей в заблуждение.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

