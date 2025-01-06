Простой способ борьбы с инеем на лобовом стекле

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Зима приносит не только снежные пейзажи, но и ежедневные испытания для автомобилистов. Каждый раз, выходя утром к машине, водители сталкиваются с непрозрачным слоем инея на лобовом стекле. Из-за этого нередко приходится вставать раньше и тратить время на его очистку с помощью скребков или специализированных средств, которые зачастую стоят недешево.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Но существует простой и быстрый способ, который позволит вам избавиться от наледи всего за несколько минут. Дворники на улице посыпают дороги солью, чтобы эффективно растопить лёд. Почему бы не воспользоваться этим приемом и в своей машине?

Для этого вам потребуется всего лишь немного соли и вода. Смешайте две столовые ложки соли с двумя стаканами воды. Полученный раствор нанесите на лобовое стекло тонким слоем. Вам не придется долго ждать — лёд начнет таять в течение нескольких минут. Этот метод прост и эффективен, а главное, он не требует дополнительных затрат.

Попробуйте этот лайфхак и забудьте о том, как долго вы обычно убираете лёд с машины. Это не только сэкономит ваше время, но и поможет избежать стрессовых ситуаций по утрам.

Уточнения

И́ней — мелкие кристаллы льда, выделившегося из влажного газа на охлаждённых предметах; вид твёрдых атмосферных осадков.

