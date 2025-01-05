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Mercedes-Benz и BMW создают сеть сверхбыстрых зарядных станций в Китае

2:01
Авто

Китай, один из крупнейших и самых быстрорастущих рынков электромобилей, стал полем для активной конкуренции автопроизводителей. Среди заметных событий — объединение усилий Mercedes-Benz и BMW, которые через совместное предприятие Beijing Yianqi New Energy Technology стремятся укрепить свои позиции.

(Mercedes-Benz Photography by David Adam Kess) (pic.aa)
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
(Mercedes-Benz Photography by David Adam Kess) (pic.aa)

Успехи за первые месяцы работы

С момента открытия первой зарядной станции 24 октября 2024 года в Пекине компания демонстрирует быстрые темпы развития. Всего за два месяца было построено более 100 зарядных станций. Сегодня сеть охватывает 16 провинций и 21 город Китая, предоставляя 116 зарядных станций и 768 мест для зарядки.

Особенности зарядной инфраструктуры

Зарядные станции нового поколения оснащены передовым оборудованием сплит-типа с максимальной мощностью 600 кВт и током до 800 А. Это значительно сокращает время зарядки, что особенно важно для владельцев электромобилей. Удобство пользователей повышает облегчённый зарядный пистолет, который весит всего 3,15 кг.

Станции совместимы с электромобилями, соответствующими национальному стандарту 2015 года, что делает их доступными для большинства моделей на китайском рынке. Расположены они преимущественно в деловых и коммерческих районах, а также вдоль крупных магистралей, что обеспечивает удобство использования.

Амбициозные планы

На достигнутом партнёры останавливаться не собираются. В течение ближайших двух лет Mercedes-Benz и BMW намерены увеличить сеть зарядных станций до 1000. Это станет серьёзным шагом к созданию удобной и доступной инфраструктуры для владельцев электромобилей в Китае.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав немецкого концерна "Mercedes-Benz Group".

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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